Expertos pronostican cuánto durará la escasez de chips

Los semiconductores seguirán siendo escasos incluso hasta 2023. Este es un problema que afecta una gran variedad de sectores que utilizan este componente...

Semejante pronóstico tiene Patrick Armstrong, CIO de Plurimi Investment Managers que cree que la escasez de chips durará unos 18 meses."No se trata sólo de automóviles. Son los teléfonos. Es el Internet de todo. Ahora hay muchos productos que tienen muchos más chips que en el pasado", dijo. La empresa consultora Gartner estimó que la escasez persistirá a lo largo de 2021, al tiempo que afirmó que esta escasez afecta a todos los tipos de chips, lo que hace que su precio aumente.El analista de Gartner, Alan Priestley, declaró a la CNBC que la situación puede mejorar para algunos sectores en los próximos seis meses, pero que puede haber un "efecto dominó" en el 2022."No debería durar más. La industria está poniendo más capacidad, pero lleva tiempo", señaló.Equilibrio de la oferta y la demandaGlenn O'Donnell espera que la demanda de PC, que contienen algunos de los chips más avanzados, se "suavice un poco" en el próximo año, pero "no mucho".Mientras tanto, espera que los centros de datos, que están llenos de servidores informáticos, compren más chips en el próximo año después de lo que describe como un "pésimo 2020".La industria del automóvil se ha visto más afectada por la escasez mundial de chips que cualquier otro sector.El mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dijo que cree que podrá satisfacer la demanda de automóviles en junio. Armstrong, sin embargo, cree que eso es ambicioso."Si escuchas a Ford, BMW y Volkswagen, todos ellos han destacado que hay cuellos de botella en la capacidad y que no pueden conseguir los chips que necesitan para fabricar los nuevos coches", señaló Patrick Armstrong.Por otro lado, Intel anunció que planea gastar 20.000 millones de dólares en dos nuevas fábricas de chips en Arizona, EEUU. Agregó que podría construir una planta en Europa si consigue financiación pública."Esas cosas van a tardar dos o tres años antes de que empecemos a verlas. Pero eso es realmente para satisfacer la demanda futura", explicó Alan Priestley.Lo mismo opina Reinhard Ploss, director ejecutivo del fabricante de chips alemán Infineon. "Está muy claro que llevará tiempo", hasta que la oferta y la demanda se reequilibren, declaró a la CNBC.La reciente escasez de chips ha fomentado el acaparamiento de inventarios a lo largo de las cadenas de producción de chips, ampliando la brecha entre la expansión de la demanda y el estancamiento de la oferta, indicó Wenzhe Zhao, director de economías globales y estrategia de Credit Suisse.Zhao señaló que la nueva capacidad de producción de semiconductores no entrará en funcionamiento hasta 2022 o más tarde y añadió que poco se puede hacer para solucionar la escasez actual, aparte de ajustar las carteras de pedidos, los programas de producción y los precios.

