https://mundo.sputniknews.com/20210224/es-pena-cortada-el-mayor-acueducto-de-la-peninsula-iberica-1109124363.html

¿Es Peña Cortada el mayor acueducto de la península ibérica?

¿Es Peña Cortada el mayor acueducto de la península ibérica?

El arqueólogo Miquel R. Martí Maties defiende que el acueducto de Peña Cortada es el más largo de la península ibérica. Sus casi 100 kilómetros lo avalan. Sin... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T12:07+0000

2021-02-24T12:07+0000

2021-02-24T12:07+0000

españa

antigua roma

historia

arqueología

acueducto

valencia

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1109124168_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_dc14912e28c4176628ff1f8bbd5779d8.jpg

Los romanos destacaron por sus conocimientos arquitectónicos. Dejaron tras de sí un inmenso legado en forma de estructuras, algunas de ellas gigantescas. Calzadas, teatros, anfiteatros, templos o palacios se incluyen en la lista de obras cedidas por la civilización romana. Y, por supuesto, acueductos.Segovia y Tarragona destacan por tener algunas de las obras hidráulicas mejor conservadas de época romana. La población granadina de Almuñécar o Mérida, entre otras localizaciones, también presumen de acueducto. En la provincia de Valencia resalta el de Peña Cortada. Recorre los municipios de Tuéjar, Chelva, Domeño y Calles, donde se conservan columnas y arcos. Se han hallado restos en casi 30 kilómetros. Sin embargo, su extensión total era un misterio. Al menos, hasta ahora. En el VI Congreso Internacional de Ingeniería Romana, el arqueólogo y doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia Miquel R. Martí Maties dio la respuesta. Los tramos del acueducto de Peña Cortada forman parte de una infraestructura tres veces mayor de lo que se pensaba. En total, 98,6 kilómetros de obra que unirían un manantial de la serranía de Valencia, en Tuéjar, hasta el mismísimo corazón de la actual capital valenciana. Unas medidas que lo convertirían en el mayor acueducto de la península ibérica, con 23 kilómetros más que el de Cádiz. Además, sería el sexto del mundo clásico, por delante de estructuras de abastecimiento de agua como Aqua Marcia (Italia), de 91 kilómetros, o la de Colonia (Alemania), de 95 kilómetros. El acueducto data del siglo I d.C. Antes tenía 93 kilómetros, pero, un desplome cerca de Chelva hizo que los ingenieros de la época quitaran 6,4 kilómetros y añadieran otros 12 por zonas más estables. Los restos del accidente de Chelva dieron lugar a lo que se conoce en la localidad como el Balcón del Diablo. Los derrumbes por el paso del tiempo acabarían por desconectar la infraestructura hasta tal punto que varios expertos consideraron que jamás fue acabada, según explica Martí Maties. Con la caída del Imperio Romano, se perdería parte del recorrido. El acueducto fue amputado y tan solo se emplearía el trayecto que une Valencia con Vilamarxant, desde donde se llevaría el agua del río Turia. En siglos posteriores, los bizantinos reconstruirían una parte y posteriormente los visigodos seguirían con su uso. Además, esta infraestructura hidráulica sería base para el futuro sistema de regadío islámico en la región. Una teoría que no acaba de convencer a otros arqueólogos. La posibilidad de que tomasen agua a 100 kilómetros de la ciudad se torna difícil de sostener cuando el río pasa a escasa distancia de la propia Valencia. Sobre todo, cuando ya existía otra obra similar que abastecía a los habitantes del lugar. Algunos señalan a que la obra de Peña Cortada regaba un valle cercano al manantial del que bebía. Además, muchos indican que una tesis de este tipo debe ser publicada en una revista científica para después pasar al debate. No obstante, otros miembros del mundo académico prefieren guardar silencio y darle el beneficio de la duda. No sería la primera vez que la historia da un giro de 180 grados. Y lo suele hacer de improviso.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

antigua roma, historia, arqueología, acueducto, valencia, arte y cultura