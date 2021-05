https://mundo.sputniknews.com/20210526/exfuncionarios-de-eeuu-y-canada-no-creen-que-cumbre-biden-putin-mejore-el-vinculo-1112565126.html

Exfuncionarios de EEUU y Canadá no creen que cumbre Biden-Putin mejore el vínculo

El 25 de mayo, la Casa Blanca anunció que los presidentes de Estados Unidos y Rusia celebrarán una cumbre en Ginebra el 16 de junio, en lo que será su primera reunión en persona desde que Biden asumió el cargo.El mandatario estadounidense, agregó McGovern, dependerá y estará limitado por asesores que no podrán manejar la situación, a quienes calificó de "ineptos"."Biden no se maneja solo, y Putin, por su propia experiencia con presidentes recientes, lo sabe muy bien", dijo el exfuncionario de la CIA.El exdiplomático canadiense Patrick Armstrong, quien se desempeñó como consejero en la Embajada de Ottawa en Moscú, se hizo eco de este sentimiento."No espero que nada cambie, la administración Biden-Harris está repleta de personas que abrazan plenamente las numerosas teorías de la conspiración de Rusia, que inventaron muchas de ellas y que hicieron que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia fueran imposibles", dijo Armstrong.Biden, agregó, quiere mostrarse como un estadista, importante y a cargo, mientras que Putin no tiene por qué hacerlo."El único interés posible es apostar si Putin se marchará cuando Biden comience con las acusaciones habituales", dijo Armstrong.El Kremlin espera que los líderes discutan temas como la estabilidad estratégica y la relación bilateral.La Casa Blanca dijo que Ucrania, Bielorrusia, el tratado Nuevo START e Irán estarán en la agenda de su interés.

