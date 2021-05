https://mundo.sputniknews.com/20210525/gorbachov-aplaude-la-cumbre-de-putin-y-biden-1112551607.html

Gorbachov aplaude la cumbre de Putin y Biden

Gorbachov aplaude la cumbre de Putin y Biden

MOSCÚ (Sputnik) — El exlíder soviético Mijaíl Gorbachov valoró en términos positivos la cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y... 25.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-25T18:33+0000

2021-05-25T18:33+0000

2021-05-25T18:33+0000

internacional

joe biden

mijaíl gorbachov

eeuu

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1092997655_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_6bc1206d54665edeb6c007467ddc930d.jpg

"Es muy bueno que hayan acordado reunirse", dijo en declaraciones a Sputnik al remarcar que Rusia y EEUU son actores clave para la seguridad y la estabilidad en el mundo.Al mismo tiempo Gorbachov constató que las relaciones entre los dos países están "en muy mal estado".Gorbachov recordó que precisamente en aquel tiempo —en la segunda mitad de los años 1980— se reunió con el presidente norteamericano Ronald Reagan (1981-1989) primero en Ginebra y luego en Reikiavik."Nos pusimos a desescombrar aquello… Si no hubiera sido por esos dos encuentros no ocurriría nada, no se lograría nada, pero en aquel entonces dimos tal impulso que a día de hoy ya fue destruido el 85% de los arsenales nucleares de la Guerra Fría", refirió Gorbachov.El Kremlin anunció que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con su par de Estados Unidos, Joe Biden, el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra.El 13 de abril, Biden mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual reiteró su disposición a construir relaciones estables y predecibles con Moscú, y propuso mantener una reunión personal en un tercer país.Según avanzó el Kremlin, las relaciones bilaterales, los conflictos regionales, la estabilidad estratégica y la lucha contra la pandemia centrarán la cumbre de los dos líderes.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, mijaíl gorbachov, eeuu, vladímir putin, rusia