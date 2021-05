https://mundo.sputniknews.com/20210526/continuidad-de-ministro-de-defensa-colombiano-tendria-gran-costo-politico-para-el-gobierno-1112564574.html

Continuidad de ministro de Defensa colombiano tendría gran costo político para el Gobierno

El martes, la Cámara de Representantes llevaba adelante un debate de moción de censura, que fue precedido de una instancia similar el lunes en el Senado, donde congresistas de la oposición, entre ellos el propio Cepeda, señalaron al ministro como responsable del abuso de la fuerza pública en las manifestaciones."Anoche (por el lunes) fuimos muy claros en eso: hay una abrumadora cantidad y calidad de pruebas que muestran que el ministro tiene responsabilidad política en los hechos que han ocurrido, que no son sólo graves, sino que son crímenes", señaló el senador del Polo Democrático Alternativo."De seguir en su cargo se generaría una muy mala impresión a nivel nacional e internacional, porque con ello el Gobierno lo que hace es profundizar aún más su propia crisis", agregó el congresista.Molano es el tercer ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque –quien asumió en agosto de 2018-que de manera consecutiva debe atender debates de moción de censura en el Congreso.En 2019 le correspondió a Guillermo Botero, por la fuerte ola de violencia que se presentaba entonces en el departamento del Cauca, mientras que en 2020, Carlos Holmes Trujillo debió afrontar otra moción por el ingreso de tropas de Estados Unidos al país.Sin embargo, ninguno de esos debates prosperó, por lo que la moción de censura se ha convertido en un mecanismo recurrente que el Gobierno logra sortear siempre que tenga mayorías en alguna de las dos cámaras del Congreso.Muchas víasAl respecto, Cepeda explicó que "pedir la renuncia es un procedimiento entre muchos otros", y aseguró que desde la oposición se han empleado "muchas vías" para lograr cambios en lo relacionado con el Ministerio de Defensa."Hemos presentado en esta legislatura numerosos proyectos de reforma a la policía y a las Fuerzas Militares, hemos adelantado debates de control político y no sólo contra los ministros de Defensa. Esas son las vías parlamentarias, ya que no tenemos otra posibilidad que la vía legislativa", dijo.Los procesos de moción de censura se componen de dos instancias: la primera, compuesta por la exposición de motivos, y la segunda por la votación, que suele darse entre tres y cinco días después de las deliberaciones.Según la emisora local Blu Radio, la mesa directiva del Senado citará para este jueves la votación de la moción de censura al ministro de Defensa, por lo que sólo hasta entonces se podrá conocer su futuro al frente de esa cartera."Por ahora sólo falta ver si los motivos por los cuales se citó a moción en Senado y Cámara son los mismos. Si no lo son, se votan dos mociones distintas, pero si es la misma moción, la votación que se haga primero en cualquiera de las dos cámaras será la definitiva, es decir, no se vota dos veces", explicó Cepeda.Según consideran los congresistas que citaron a los debates, la fuerza pública ha incurrido en una omisión de sus funciones de protección a la ciudadanía y ejercido abuso de fuerza y acciones que desconocen el Derecho Internacional Humanitario.En Colombia al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otras, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

