Una familia de jabalíes conquista el centro de Barcelona y vuelve loca a la Policía | Vídeos

Una piara de jabalíes se ha dado un paseo mañanero por el corazón de Barcelona. Ante la mirada atónita de los vecinos de la ciudad, la Guardia Urbana ha... 25.05.2021, Sputnik Mundo

Barcelona amaneció con una imagen como mínimo peculiar. Con la ciudad a medio camino entre el sueño y un nuevo día, un jabalí adulto y sus cuatro crías decidieron adentrarse en la jungla urbana. Cambiar el campo por el asfalto. Como en aquellos meses de pandemia, cuando el confinamiento del ser humano pobló las ciudades de decenas de animales que se aventuraban en un lugar habitualmente invadido por el tráfico y las prisas. La piara ha sido vista pasadas las siete de la mañana en la avenida Diagonal con Roger de Llúria y a la altura de Consell de Cent con Passeig de Gràcia. Los transeúntes y vehículos más madrugadores han tenido que frotarse los ojos al ver a los animales cruzar la calle. Los vídeos y fotografías de la particular familia no han tardado en llegar a redes sociales.Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, la Guardia Urbana ha cortado el tráfico en la zona para evitar incidentes y capturar a los animales. Y no ha sido precisamente fácil. Dos horas han requerido los agentes para atrapar a los escurridizos jabalíes. Los mamíferos esquivaban con gran agilidad todos los intentos del cuerpo de seguridad municipal por apresarlos. En algún momento, la misión ha adquirido tintes de persecución policial en toda regla.Al final, los agentes han utilizado dardos tranquilizantes para atrapar al adulto. A las cuatro crías no ha sido necesario sedarlas. Un equipo de servicios veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona se ha desplazado hasta el lugar para comprobar el estado de salud de los animales y posteriormente devolverlos a su hábitat natural. No es la primera vez que se ven jabalíes en Barcelona. Más allá del confinamiento de 2020, en ocasiones, manadas de esta especie bajan desde la sierra de Collserola hasta la ciudad. No es extraño verlos en los barrios que se encaraman en la montaña o en los bosques de zonas concurridas como el Tibidabo. Parece que ahora no tienen ningún problema en pasearse también por el centro de la capital catalana.

