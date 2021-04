https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111523064.html

La crisis argentina pega en los estómagos de niños, niñas y adolescentes

La crisis argentina pega en los estómagos de niños, niñas y adolescentes

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina vive dos pandemias al unísono: la de COVID-19 y la económica, que posterga desde hace décadas a un sector de la población... 23.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-23T19:14+0000

2021-04-23T19:14+0000

2021-04-23T19:14+0000

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1111523418_0:56:2863:1666_1920x0_80_0_0_f222143da07b84068f3da67f5cfa5e47.jpg

Los últimos datos del Indec, la agencia oficial de estadísticas, dan cuenta en cifras sobre el penoso acontecer de miles de "pibes y pibas" que transitan los años más importantes de su vida en cuanto a su formación cognitiva.La pobreza en este país sudamericano alcanzó al 57,7% de los niños menores de 14 años durante el segundo semestre de 2020, al tiempo que el 15,7% son indigentes. Se trata de un salto de 2,1 puntos porcentuales si se lo compara con el mismo período de 2019, pandemia mediante.Esta semana se difundió otro informe que ofrece otra magra panorámica. El realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que dio a conocer que el 42,1% de los niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores y merenderos de 20 provincias presentan malnutrición.Sin dinero para comer"Hay un par de datos importantes: primero el crecimiento de la malnutrición al 42,1%, que se corresponde con el crecimiento de la indigencia (…) A esto se le agrega que medimos niños y adolescentes y también las estadísticas oficiales explicitan que los porcentajes de pobreza son mucho más altos en esa población" dijo el director del ISEPCi, Isaac Rudnik, a Sputnik.La indigencia clasifica a las familias que no tienen recursos suficientes para adquirir alimentos.Este relevamiento censal y descriptivo se realizó durante los meses de diciembre 2020 y febrero 2021, convocó a más de 50.000 niños, niñas y adolescentes —de entre dos y 18 años—, que asisten a 1.066 comedores y merenderos de 20 provincias.Además, participaron 1.659 coordinadores y promotores de salud de 20 provincias del país, que se capacitaron en el manejo de las técnicas antropométricas para la toma de la talla y el peso, en un trabajo en conjunto con sectores académicos e investigadores.El análisis también dice que el 39,2% presenta cuadros de malnutrición por exceso (18,6% por sobrepeso y 20,6% por obesidad). El déficit por bajo peso representa al 2,9%.El mayor grado de malnutrición se evidenció entre quienes tienen seis a 10 años, donde el 49,1% presenta ese problema. En 2019 era un 43,8%; es decir, en casi dos años en este rango de etario la malnutrición se incrementó 5,3 puntos porcentuales.El mayor incremento de malnutrición se registró entre quienes tienen 10 a 18 años.El especialista dice que "muchas familias adquieren esos productos por encima de otros porque supuestamente conjugan un sabor agradable con el contenido de nutrientes pero es solo lo primero".Mientras tanto, la ley de etiquetado, que busca acercar información sobre los contenidos de los productos a los consumidores, duerme en la cámara de diputados.Problema crónicoArgentina fue considerada a mediados del siglo pasado el granero del mundo. Incluso, sus campos en la actualidad tienen un rendimiento de producción de alimentos que supera a las 400 millones de personas.Sin embargo, también sufre un profundo y perpetuo empobrecimiento que atenta directamente en los estómagos de buena parte de su pueblo.En 2019, según el Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN) del ISEPCi, presentaban malnutrición el 40,4% de los jóvenes, y ahora fue del 46,4%; lo que implica un aumento de seis puntos porcentuales.Se trata del "sostenimiento de un núcleo duro de un porcentaje de la población que desde hace muchos años no baja del 6 o 7% de indigencia, el cinco en los mejores años, y que en épocas de crisis como las que transitamos crece al 10%. Esa situación se sostiene y marca varias generaciones de familias que viven en situación de inseguridad alimentaria", según plantea Rudnik.El problema es reconocido por el Ministerio de Desarrollo Social, que en la voz de Marcela Rebón reconoció las cifras de Isepci y manifestó que "lo valioso de este tipo de estudio, no solo por la información que aporta, es que ha puesto en juego la participación social, la acción de la comunidad y el trabajo en el territorio, es un esfuerzo enorme".Según los últimos datos difundidos a principios de abril, la pobreza en Argentina trepó al 42% de la población y ya afecta a 19 millones de personas en el país.

https://mundo.sputniknews.com/20200428/una-familia-en-argentina-necesita-613-dolares-para-no-caer-en-la-pobreza-1091264170.html

https://mundo.sputniknews.com/20200418/argentina-en-los-barrios-pobres-no-hay-lugar-para-la-cuarentena-estricta-1091156257.html

https://mundo.sputniknews.com/20210420/america-latina-marcada-por-el-acceso-desigual-a-las-vacunas-y-las-diferencias-en-la-recuperacion-1111384282.html

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ramiro Barreiro

argentina