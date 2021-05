Alta funcionaria de Salud de Brasil critica cierre de actividad económica por COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210525/alta-funcionaria-de-salud-de-brasil-critica-cierre-de-actividad-economica-por-covid-19-1112562923.html

"El lockdown, por ejemplo, se adoptó de forma totalmente inadecuada, cuando hay millones de publicaciones diciendo que esa medida no es efectiva", afirmó ante los senadores, añadiendo que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que esas restricciones provocan "hambre y miseria".Tras más de seis horas de comparecencia ante la comisión del Senado, la secretaria del ministerio defendió en varias ocasiones el uso de la cloroquina y admitió que el Ministerio de Salud orientó el uso de este medicamento para combatir el COVID-19, a pesar de que su eficacia no está comprobada.De esta forma, Pinheiro contradijo al ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, que la semana pasada aseguró en el Senado que el Ministerio de Salud jamás prescribió este medicamento para pacientes con COVID-19, a pesar de que hay diversas evidencias de lo contrario.Pinheiro, que en las redes sociales es conocida como "Capitana Cloroquina" por su defensa de este medicamento, confirmó que mandó un oficio a las autoridades sanitarias de la ciudad de Manaos (estado de Amazonas, norte) indicando la cloroquina para hacer frente al aumento de casos de COVID-19.En enero, Manaos vivió un colapso del sistema de salud tras una explosión de casos de COVID-19 y desabastecimiento de cilindros de oxígeno en los hospitales.Poco antes de la crisis, la secretaria estuvo en la ciudad defendiendo el llamado "tratamiento precoz" de la enfermedad, algo que según la mayoría de especialistas, no existe.Según ella, el Ministerio de Salud no tiene "ninguna responsabilidad" por el caos vivido en Manaos."La responsabilidad es de la enfermedad, es el virus", subrayó.El exministro Pazuello será llamado de nuevo para participar en la comisión del Senado, para explicar las contradicciones apuntadas por su entonces subalterna y también por su participación sin máscara de protección en una manifestación en Río de Janeiro junto a Bolsonaro.

