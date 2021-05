https://mundo.sputniknews.com/20210520/el-river-juega-sin-sus-arqueros-en-plena-libertadores-y-los-memes-son-inevitables-1112377068.html

El River juega sin sus arqueros en plena Libertadores y los memes son inevitables

El River juega sin sus arqueros en plena Libertadores y los memes son inevitables

La Copa Libertadores dejó otro de esos momentos épicos cuando, por culpa de un brote de COVID-19, el River Plate argentino se quedó sin porteros disponibles y... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T16:46+0000

2021-05-20T16:46+0000

2021-05-20T16:46+0000

américa latina

covid-19

copa libertadores de fútbol

fútbol

argentina

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112376621_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_06cb808dfab7cff08c6895f164e04176.jpg

Nadie puede negar que la Copa Libertadores, el torneo más importante del fútbol sudamericano, asegura emociones a millones de fanáticos en todo el continente. Pero si a eso se le suma los persistentes brotes de COVID-19 en los países participantes, el resultado es un cóctel que deja a los futboleros con el corazón en la boca.De eso saben los fanáticos del River Plate argentino, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, que no olvidarán la jornada del 19 de mayo de 2021, cuando su equipo fue obligado a disputar un partido sin suplentes y con un arquero improvisado. Sí, el mediocampista Enzo Pérez debió calzarse el buzo de portero desde el comienzo del partido e intentar hacer un buen papel para su equipo, que se juega la clasificación a Octavos de Final del campeonato.El drama del equipo argentino comenzó días antes del histórico partido ante los colombianos de Independiente Santa Fe por el Grupo D. A poco de retornar de Colombia, donde los argentinos enfrentaron al Junior de ese país en medio de protestas y gases lacrimógenos, 15 futbolistas del plantel dieron positivo por COVID-19.Entre los afectados aparecieron varios titulares del equipo dirigido por Marcelo Gallardo como el portero Franco Armani, el mediocampista Lendro Ponzio y el delantero Rafael Santos Borré. Lo peor, es que Armani no fue el único portero infectado, también cayeron enfermos los suplentes Germán Lux y Enrique Bologna.Sin autorización de la Conmebol para incluir juveniles en la plantilla, Gallardo debió hacer malabares para conformar un equipo para el partido ante Santa Fe. Finalmente logró alinear a once futbolistas y salvar la falta de porteros con un heroico voluntario: el mediocampista de 35 años Enzo Pérez, uno de los referentes del plantel que, ante una lesión que le hubiera impedido disputar un partido normal en su posición, optó por ponerse los guantes de portero.Para sorpresa de todos, Pérez, que supo disputar los mundiales de 2014 y 2018 con la Selección Argentina, no decepcionó en el arco, ayudado por un buena defensa de su equipo y una pésima performance de sus rivales, que apenas lograron marcar un gol en el segundo tiempo.El día en que Pérez jugó como portero quedará en su memoria y en la de todos los fanáticos de River pero también, como todo en esta época, sirvió de inspiración para memes y chistes en redes sociales.Enzo Pérez de portero hizo estallar las redesPérez tuvo su primer desafío en el arco a los 26 minutos del primer tiempo. Con una audaz estirada logró sacar la pelota al tiro de esquina. Por supuesto, algunos ironizaron con que, en realidad, el balón se hubiera ido afuera.Las dificultades de los colombianos para llegar al arco también sirvieron para el humor.Los Simpson nunca fallan. Efectivamente, miles de futboleros sudamericanos solo sintonizaron el encuentro para ver el desempeño del portero que, a decir verdad, no fue puesto a prueba.El furor por Pérez de portero traspasó Twitter y llegó hasta Wikipedia, donde al menos por un rato algunos bromistas ya lo catalogaron como portero.El fanatismo permitió que algunos hicieran su negocio, adaptando réplicas o camisetas genéricas de portero. Los internautas, maravillados e indignados por igual.Quienes no pueden costear las cifras exorbitantes que los oportunistas quieren por la histórica camiseta, pueden conformarse con una taza conmemorativa.Los videojuegos son cada vez más reales y hasta permiten emular de forma insólita lo que pasa en las canchas verdaderas. Un ingenioso jugador de la franquicia FIFA de EA Sports aportó lo que bien podría haber sido la charla entre Pérez y Gallardo, en el modo mánager del juego.Está claro que Pérez regresará, tarde o temprano, a su posición habitual. De todos modos, es posible que las redes no olviden la noche en la que el COVID-19 lo transformó en héroe.

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111921443.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolivia-puede-ser-marginada-de-futbol-internacional-1112280172.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, copa libertadores de fútbol, fútbol, argentina, deportes