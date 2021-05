https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111921443.html

La República Conmebol lleva al pie una pelota de cristal

MONTEVIDEO (Sputnik) — Futbolistas durmiendo en aeropuertos o lejos de su casa, aislados durante 15 días. Partidos que movieron su sede hasta 3.500 kilómetros...

La Confederación Sudamericana de Fútbol cerró 2020 con pérdidas de 14,45 millones de dólares por la suspensión de los torneos que organiza: Copas Libertadores, Sudamericana y Recopa de clubes y Copa América y eliminatorias al Mundial Catar 2022 de selecciones.En septiembre, la pelota volvió a rodar en el continente con el reinicio de la Libertadores y, desde allí, nunca volvió a parar. Aún contra viento y marea.En los últimos días, "viento" fue la pandemia de coronavirus y las disposiciones gubernamentales que se desprenden en consecuencia, y "marea", la revuelta popular que estalló en Colombia.Con todo, la casa madre del fútbol sudamericano siguió firme en su tabla, aunque mostró algunos mareos.En el mismo juego podríamos definir a la "tabla" con los gobiernos de los países sudamericanos que aprendieron la lección vivida el año pasado y entendieron que es preferible una pandemia con fútbol que sin él.Así, miles de aficionados y aficionadas encuentran en los silenciosos partidos una buena excusa para quedarse en casa.El administrador de esa pasión es la Conmebol, y Alejandro Domínguez, su presidente, una suerte de Hamelin que detenta un poder invisible, pero que hace funcionar al organismo como si fuese el décimo tercer país de Sudamérica, con vacunas propias y todo.Cabe recordar que el 28 de abril, Domínguez recibió en Montevideo las 50.000 dosis de vacunas Sinovac que serán distribuidas entre los futbolistas que disputan los torneos mencionados.Protocolos cruzadosLa necesidad de que el show continúe hizo que esta semana chocaran algunos de los protocolos vigentes en distintos países y ciudades.El caso más llamativo fue el que vivió el plantel del Club Independiente de Argentina, que salió de Ezeiza con el alta sanitaria en forma legal, a pesar que algunos jugadores que tuvieron COVID-19 continuaban siendo detectables.Esa fue la razón que esgrimieron las autoridades del aeropuerto de Salvador, en Brasil, cuando llegaron para disputar el partido contra el Bahía local, al negarles el ingreso al país.Muchos de los futbolistas, entonces, tuvieron que dormir en el piso del aeropuerto. La Conmebol, en tanto, postergó un día el partido que terminó en empate 2-2, aunque con sabor a victoria para Independiente por lo vivido.Otro equipo de Argentina, Boca Juniors, tuvo un problema similar en Guayaquil, cuando llegó para enfrentar al Barcelona de Ecuador. Las autoridades testearon a los 52 integrantes de la delegación, que habían salido de Buenos Aires con PCR negativo, y sólo uno dio positivo: el arquero Esteban Andrada.El golero no sólo faltó al encuentro que terminó en victoria por la mínima para los locales sino que tendrá que permanecer en Ecuador durante los próximos 15 días, asintomático, pero aislado en un hotel.Conmebol, mientras tanto, salvó su calendario (y sus arcas) de otro chapuzón.Colombia en conflictoEl primer conflicto diplomático de este país imaginario fue con Colombia. Mejor dicho, con su pueblo.Las protestas que tienen en jaque a Colombia llegaron también al fútbol y, primero en la ciudad de Armenia (Quindío, oeste) y luego en todo el país, creció el descontento popular con el desarrollo de partidos, en medio de un clima social enlutado por la violencia policial.Sin discutir, la Conmebol enseguida encontró espacio cerca de su casa, en Asunción, y movió los encuentros que enfrentaba a colombianos contra argentinos: Independiente Santa Fe vs. River Plate; Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors; y La Equidad vs. Lanús.También movió los partidos Junior vs. Fluminense (Brasil) y Deportes Tolima vs. Emelec (Ecuador) a Guayaquil y Lima, respectivamente.El próximo desafío de la República Conmebol será en 40 días, fecha prevista para el inicio de la Copa América que, por primera vez, será compartida por dos países: la conflictiva Colombia y la contagiada Argentina.Otra prueba para Domínguez y su flauta mágica.

