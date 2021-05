https://mundo.sputniknews.com/20210519/haremos-un-muro-cientos-de-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-frenar-la-invasion-en-ceuta-1112331247.html

"Haremos un muro": cientos de personas se manifiestan en Madrid para frenar "la invasión" en Ceuta

Los manifestantes piden la dimisión de Pedro Sánchez por no actuar en la crisis migratoria que se vive actualmente en Ceuta. Entre los asistentes a la... 19.05.2021, Sputnik Mundo

La playa del Tarajal de Ceuta lleva más de 48 horas viviendo una situación excepcional. En la última jornada el número de migrantes que intentan acceder a España por mar ha crecido exponencialmente: en tan solo dos días 8.000 migrantes han entrado a Ceuta. La gran crisis migratoria que se está produciendo en el lugar ha causado un gran revuelo entre los españoles y algunos de ellos no han dudado en salir a las calles para exigir al Gobierno español que pare "la invasión por el Reino de Marruecos". Así lo ha manifestado Alvise Pérez en su cuenta de Telegram, uno de los organizadores de la manifestación convocada en Madrid el 18 de mayo frente a la Embajada de Marruecos. Pérez no fue el único organizador del evento. La manifestación también fue convocada por la organización neonazi Bastión Frontal. Entre los manifestantes, tal y como se puede apreciar en el vídeo, se encontraba también Isabel Medina Peralta, la joven falangista que saltó a la fama durante un reciente homenaje a la División Azul.Al final de la manifestación la situación se volvió tensa y los antidisturbios cargaron contra los manifestantes. Peralta acabó en el hospital a causa de recibir "varios porrazos" por parte de los agentes policiales. "Me están haciendo pruebas porque me han descolocado los órganos", aseguró al diario El Español.Durante la concentración se oyó a los manifestantes corear consignas, mientras que a algunos se les vio con banderas españolas y pancartas con mensajes como "Paren la invasión", "Moros fuera" y "Haremos un muro". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a la ciudad autónoma esa misma tarde para comprobar en persona la situación. Asimismo el Gobierno hizo un llamamiento a todos los actores políticos del país para evitar que la crisis migratoria desencadenada en la frontera con Marruecos se convierta en una excusa para alentar los "discursos de odio".

crisis migratoria en ceuta, gobierno de marruecos, inmigrantes, ceuta, inmigración ilegal