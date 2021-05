https://mundo.sputniknews.com/20210519/evitar-la-proxima-pandemia-depende-de-regular-el-aire-1112322490.html

Evitar la próxima pandemia depende de ¿regular el aire?

Para reducir el contagio de enfermedades los científicos reclaman un "cambio de paradigma" en la lucha contra los patógenos transmitidos por el aire, como el... 19.05.2021, Sputnik Mundo

En el siglo XXI, los seres humanos pasamos la mayor parte del tiempo en lugares cerrados. Sin embargo, el aire que respiramos dentro de los edificios no está regulado en la misma medida que los alimentos que comemos y el agua que bebemos. En el artículo Un cambio de paradigma para combatir las infecciones respiratorias en interiores, publicado en la revista Science el 14 de mayo, un grupo de 39 científicos de 14 países piden a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los Gobiernos que reconozcan que las infecciones respiratorias pueden prevenirse mejorando los sistemas de ventilación en interiores, y que actúen en consecuencia.Los científicos aseguran que el cambio de normas de ventilación sería en escala similar a la transformación que se produjo en el siglo XIX cuando las ciudades empezaron a organizar el suministro de agua potable y los sistemas de alcantarillado centralizados. "El aire puede contener virus al igual que el agua y las superficies", dijo al portal de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos) la coautora del artículo Shelly Miller, profesora de ingeniería mecánica y ambiental en la institución. "Tenemos que entender que es un problema y que necesitamos tener, en nuestra caja de herramientas, enfoques para mitigar el riesgo y reducir las posibles exposiciones que podrían ocurrir por la acumulación de virus en el aire interior", agregó.Recientemente la OMS reconoció que el SARS-CoV-2 se propaga predominantemente por el aire, pese a que hace más de 10 meses que 239 científicos del mundo (entre ellos Miller) firmaran una carta abierta sobre el riesgo potencial de la transmisión del virus por el aire."Necesitamos un esfuerzo de la sociedad. Cuando diseñamos un edificio, no debemos limitarnos a poner la mínima ventilación posible, sino que debemos tener en cuenta las enfermedades respiratorias actuales, como la gripe, y las futuras pandemias", dijo al portal de la Universidad de Colorado Boulder el coautor de la carta José-Luis Jiménez, miembro del Instituto Cooperativo de Ciencias de la Investigación (CIRES) y profesor de química de la institución.Aunque existen directrices de seguridad para sustancias químicas como el monóxido de carbono, según la Universidad de Colorado Boulder, actualmente no hay directrices, ni a nivel mundial ni en Estados Unidos, que regulen o proporcionen normas para mitigar las bacterias o los virus en el aire interior resultantes de las actividades humanas."El aire de los edificios es un aire compartido: no es un bien privado, es un bien público. Y tenemos que empezar a tratarlo así", dijo Miller.

