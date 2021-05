https://mundo.sputniknews.com/20210519/colombia-la-muerte-de-santrich-es-un-golpe-al-simbolo-1112351981.html

Colombia: "La muerte de Santrich es un golpe al símbolo"

Colombia: "La muerte de Santrich es un golpe al símbolo"

El fallecimiento del exguerrillero de las FARC en territorio venezolano genera más dudas que certezas.

La muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, exguerrillero y negociador de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia, revela las diferencias internas y los intereses que permanecen en juego, al no precisarse las circunstancias de los hechos y mantener cada una de las partes una versión diferente.Mientras que la disidencia "Segunda Marquetalia", de la que Santrich formaba parte, asegura que el exguerrillero murió en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército colombiano, el Gobierno de este país sostiene que el deceso ocurrió en un enfrentamiento entre grupos ilegales en territorio venezolano."Su muerte humanamente es un hecho lamentable, pero era una persona que estaba en el marco de una acción ilegal y de violencia", dijo a Sputnik el sociólogo colombiano Luis Celis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación."Las FARC, como una fuerza guerrillera importante, quedaron en el pasado. Ahora solo quedan pequeñas disidencias. Esa vieja rebelión armada quedó cerrada con el acuerdo de paz de 2016", agregó.El sociólogo sostuvo que hay un sector del uribismo en el poder "que no quiere la paz con transformaciones, porque va en contra de sus intereses"."El uribismo simula que cumple el acuerdo y le dice a la comunidad internacional que hay un acuerdo de paz, pero en el fondo no es cierto", destacó.Alias Santrich era buscado desde 2019 por Interpol, tras estar detenido en 2018 y parte de 2019 por cargos relacionados al narcotráfico. Fue además congresista por el entonces partido político Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (ex FARC), hoy conocido bajo el nombre Comunes. A mediados de 2019, Santrich dio a conocer a través de un video junto al también exguerrillero Iván Márquez, su vuelta a la lucha armada, tras asegurar que el gobierno de Colombia no estaba respetando el acuerdo de paz.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

