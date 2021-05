El expresidente colombiano Santos cree que Santrich murió porque eligió el camino equivocado

https://mundo.sputniknews.com/20210519/el-expresidente-colombiano-santos-cree-que-santrich-murio-porque-eligio-el-camino-equivocado-1112346722.html

"'Santrich' podría estar en este momento manifestándose, con una pancarta, en cualquier protesta en cualquier ciudad de Colombia y, al mismo tiempo, participando de las discusiones del Congreso de la República, pero decidió irse por el camino equivocado y está muerto", dijo Santos a la emisora local Blu Radio.Santos aseguró que aunque no celebra la muerte de Santrich, algo similar les ocurrirá a los disidentes que abandonaron el proceso. El 18 de mayo, la dirección de Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), fundada por Santrich y por el ex-FARC Iván Márquez, confirmó la muerte de uno de sus líderes y señaló al Ejército colombiano como responsable."Informamos a Colombia y al mundo, con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la Dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo", informó el grupo armado en un comunicado.Según el texto, la muerte de Santrich se produjo en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda (aldea) Los Laureles.Sin embargo, otras versiones que circulan en la prensa local indican que Santrich murió en enfrentamientos con las también disidencias de FARC comandadas por alias Gentil Duarte, ya que esta estructura y la Segunda Marquetalia se disputan los corredores de narcotráfico de la región, por lo que se declaran enemigas.Hasta ahora el Gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre la muerte de Santrich y sostiene que el hecho le fue informado por inteligencia, por lo que trabaja en su verificación.La Fiscalía General de Colombia y Estados Unidos señalaban a Santrich de haber participado en un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares, que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.Tras la desmovilización de las FARC y su lanzamiento como partido político, Santrich se hizo con un escaño en la Cámara de Representantes (diputados) que le fue asignado como parte del acuerdo final de paz, cargo que ocupó desde el 12 de junio de 2019.Sin embargo, en la madrugada del 30 de junio de ese año abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar, norte), en cercanías de Venezuela y donde se encontraba desde hace unos días, luego de que fue informado de manera clandestina de una nueva orden de captura en su contra.Según las autoridades colombianas, Santrich se refugiaba en Venezuela desde ese entonces junto con Iván Márquez, el ex jefe negociador de paz de las FARC, quien también se apartó del acuerdo de paz, y entre ambos fundaron un nuevo grupo guerrillero denominado Segunda Marquetalia.El pasado diciembre el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura a Santrich al considerar que tuvo una "actitud desafiante (…) frente a las instituciones del Estado y una clara intención de burlar los esfuerzos de paz".El 13 de mayo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia emitió concepto favorable a su extradición a EEUU por delitos relacionados con narcotráfico.

