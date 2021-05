https://mundo.sputniknews.com/20210518/el-expresidente-colombiano-gaviria-expresa-su-preocupacion-por-la-orden-de-levantar-bloqueos-1112306767.html

El expresidente colombiano Gaviria expresa su preocupación por la orden de levantar bloqueos

BOGOTÁ (Spuntnik) — El expresidente colombiano César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal (centro-izquierda), dijo a través de un comunicado que... 18.05.2021, Sputnik Mundo

américa latina

paro nacional en colombia del 21n

césar gaviria

colombia

"Me preocupa muchísimo la comunicación del presidente [Iván] Duque de anoche [17 de mayo] que al parecer es una orden de levantar los bloqueos usando la fuerza pública, que en la práctica representa hacer lo que el ministro de Defensa ha aseverado en varias oportunidades. Estamos totalmente en desacuerdo con el anuncio del señor presidente. Parece que al presidente no le preocupa el número adicional de muertos que se pueda presentar por su orden", dice el texto.En ese sentido, añadió que cree que es "un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos".El expresidente también habló de la reunión que sostuvo el 15 de mayo con Duque, en base al diálogo, y cuestionó la ausencia del mandatario en la reunión con el Comité Nacional del Paro, que impulsa las movilizaciones contrarias al Gobierno desde el 28 de abril pasado.También adelantó que se pronunciará en las próximas horas sobre la ratificación del ministro de Defensa, Diego Molano, tras "hacer una evaluación más exhaustiva sobre su papel frente al paro decretado por diversas organizaciones"."Seguimos con la preocupación la pérdida de la estabilidad política y de la gobernabilidad del país", concluyó el exmandatario en el texto.A su vez, el senador y excandidato a presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a la sociedad a manifestarse en paz y por la democracia a través de la red social Twitter."La sociedad colombiana esta ante el mayor desafío del siglo. Uribe ha desencadenado la ruptura de la Constitución con la barbarie y el asesinato de la juventud. Mañana (por el miércoles) 19 de mayo toda Colombia puede manifestarse en paz por la democracia. Millones a la calle", tuiteó el economista, exmilitante de la extinta guerrilla M-19.Este 18 de mayo, Colombia cumple 21 días de paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y desmantelar las organizaciones criminales.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas, y buena parte de esos registros de han dado en Cali (suroeste) y en municipios vecinos.En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el 11 de mayo, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.

colombia

paro nacional en colombia del 21n, césar gaviria, colombia