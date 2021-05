https://mundo.sputniknews.com/20210518/busca-melinda-gates-cambiar-el-acuerdo-sobre-la-herencia-de-sus-hijos-1112291295.html

¿Busca Melinda Gates cambiar el acuerdo sobre la herencia de sus hijos?

Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio a principios del mes, pero este puede no ser el único cambio significativo en la vida de la pareja. La madre de los... 18.05.2021, Sputnik Mundo

Con un patrimonio estimado de unos 130.000 millones de dólares, Bill Gates está en los primeros lugares de la lista de las personas más ricas del mundo. El magnate, sin embargo, no piensa dejar más de diez millones de dólares a cada uno de sus tres herederos.En repetidas ocasiones, el multimillonario subrayó que cree que dejar "cantidades masivas de dinero" para Jennifer, Rory y Phoebe no será algo positivo para los hijos.Sin embargo, expertos en divorcios creen que la solicitud de separación presentada por Melinda Gates indicaría que ella está tratando de cambiar la herencia de sus tres hijos. Las destacadas abogadas Harriet Newman Cohen y Martha Cohen Stine, las cuales han tramitado la separación de diversas parejas famosas, pusieron de relieve un detalle "muy inusual" en la solicitud de divorcio de los Gates. Además de representantes legales especializados en las relaciones conyugales, Melinda nombró también a reconocidos abogados fiduciarios y patrimoniales como sus representantes en el caso.Para Newman Cohen, "ahora que Melinda tiene el control", tal vez desee dejar más de 10 millones de dólares a cada uno de sus herederos.La experta legal agregó que los divorcios, a menudo, son una manera de la madre de proteger a sus descendientes y sus intereses."Ella puede ser como cualquier otra mujer... que protege a sus hijos", subrayó Newman Cohen.Los detalles acerca del acuerdo de divorcio de la pareja Gates se han mantenido en secreto, pero la herencia no es un tema que suele abordarse en dichos documentos. Si los parámetros de la herencia no se detallan en el pacto, cualquiera de las partes tiene el poder de cambiar la suma de dinero que se dejará a sus hijos.Bill y Melinda Gates se casaron en 1994 y, tras 27 años de unión, anunciaron su ruptura el pasado 3 de mayo. En la solicitud de divorcio, Melinda dijo que su matrimonio estaba 'irremediablemente roto'.

