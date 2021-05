Un amigo de Bill Gates afirma que "no había amor" en su matrimonio con Melinda

https://mundo.sputniknews.com/20210513/un-amigo-de-bill-gates-afirma-que-no-habia-amor-en-su-matrimonio-con-melinda-1112137060.html

El emprendedor es un verdadero fanático del golf: hasta contrajo su matrimonio con Melinda cerca del campo de golf del hotel Manele Bay, en Hawái. Y ahora, tras su divorcio, supuestamente está atravesando este dramático momento escondiéndose en su casa privada ubicada en "uno de los clubs de golf más prestigiosos de EEUU", The Vintage Club, en California. Una fuente anónima informó al tabloide Page Six de que el padre de Microsoft "ha estado allí desde hace unos tres meses".La ruptura fue especialmente difícil para Melinda, una ferviente católica. Una fuente familiarizada con el asunto contó a The New York Post que la mujer busca obtener "una anulación por parte del Vaticano una vez concluído el divorcio civil".El 3 de mayo, Bill y Melinda Gates anunciaron su ruptura tras 27 años de matrimonio. La pareja se conoció a finales de la década de 1980 y se casó en 1994. "Hemos criado a tres hijos increíbles y hemos construido una fundación que trabaja en todo el mundo para que todas las personas puedan llevar una vida sana y productiva", expresaron en un comunicado.Ahora, Melinda podría convertirse en la segunda mujer más rica del planeta. Podría obtener el 50% de la fortuna de Bill, el cuarto hombre más rico del mundo, que oscila cerca de los 140.000 millones de dólares.

