Revelado: Bill Gates invitó a mujeres salir con él mientras estaba casado

Revelado: Bill Gates invitó a mujeres salir con él mientras estaba casado

"Mucho después de que [Bill y Melinda] se casaran en 1994, el Sr. Gates en ocasiones buscaba mujeres en la oficina", afirma The New York Times en un nuevo informe.Según el diario, mientras todavía ocupaba el cargo de presidente de Microsoft, en 2006, Gates invitó a una empleada de la compañía a una cita romántica después de verla hacer una presentación.En el mensaje, además de invitar a la mujer a salir, el magnate le dijo que fingiera "que nunca sucedió", si la situación le hacía "sentir incómoda". La mujer siguió su consejo y fingió que la situación nunca ocurrió.Unos años más tarde, Gates invitó a salir a una trabajadora de la Fundación Bill y Melinda Gates, mientras ambos se encontraban en Nueva York para un viaje de trabajo.La empleada compartió con NYT que el comportamiento de Gates la hizo sentir incómoda, pero sencillamente se rió para evitar responder a la pregunta.Esos incidentes y otros más recientes, a veces, creaban un "entorno laboral incómodo", según seis empleados de Microsoft, la fundación filantrópica y la empresa que administra la fortuna de GatesAlgunos de los empleados consultados dijeron, sin embargo, que, aunque desaprobaban las acciones de su jefe, no las percibían como un comportamiento depredador. Dijeron que Gates no presionaba a las mujeres para que cedieran a sus deseos por el bien de sus carreras y que parecía darles a ellas el espacio para rechazar sus avances.La portavoz de Gates, Bridgitt Arnold, negó las acusaciones.Arnold calificó de "absurdos" los rumores y las especulaciones que rodean el divorcio de Gates y consideró "lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento de la situación sean caracterizadas como 'fuentes'" de lo ocurrido.Bill y Melinda se conocieron en el trabajo. Él era el director de Microsoft y, técnicamente, su jefe cuando ella comenzó a trabajar allí en 1987 como gerente de producto, luego de graduarse de la universidad. La pareja se casó en 1994.Los Gates anunciaron su ruptura el pasado 3 de mayo. Tras 27 años de matrimonio, Melinda dijo en la solicitud de divorcio que su matrimonio estaba 'irremediablemente roto'.

