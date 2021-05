https://mundo.sputniknews.com/20210517/bolsa-de-santiago-sufre-una-brusca-caida-tras-los-resultados-de-las-elecciones-1112268997.html

Bolsa de Santiago sufre una brusca caída tras los resultados de las elecciones

Bolsa de Santiago sufre una brusca caída tras los resultados de las elecciones

SANTIAGO (Sputnik) — El Índice de Precios Selectivo de Acciones (ISPA), el principal indicador de la Bolsa de Santiago, registró una caída de 9,21% la mañana... 17.05.2021, Sputnik Mundo

"El ISPA experimentó un retroceso de 9,21% esta mañana, perdiendo todo lo que había rentado en 2021", informó el medio especializado Pulso.Con este resultado, la bolsa llegó a cifras que no se registraban desde marzo del año pasado, fecha en que arribó al país la pandemia del COVID-19.La caída responde a los deficientes resultados que consiguió el oficialismo y los partidos tradicionales frente a los candidatos independientes, una situación que no predijeron las encuestas y que no estaba en los planes del empresariado.A su vez, la empresa financiera estadounidense JPMorgan emitió una declaración asegurando que los resultados de la elección favorable a sectores de izquierda e independientes generan incertidumbre en el escenario económico.El proceso de este fin de semana fue llamado 'megaelección' a raíz de que fue una de las votaciones con más cantidad de cargos en disputa: los chilenos escogieron a 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes, es decir, 2.768 cargos a lo largo del país.El pacto Vamos por Chile que unió a oficialistas e independientes de derecha no cumplió ninguna expectativa de las encuestas y fue derrotada en algunos de los principales comicios, como la gobernación por la Región Metropolitana, y sólo consiguió 37 escaños de los 155 de la Convención Constituyente.

