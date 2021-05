https://mundo.sputniknews.com/20210517/aun-estoy-en-shock-me-tiembla-todo-la-pedida-de-boda-mas-gloriosa-del-ano-1112266183.html

"Aún estoy en shock, me tiembla todo": la pedida de boda más gloriosa del año

"Aún estoy en shock, me tiembla todo": la pedida de boda más gloriosa del año

17.05.2021

Vengo a contarte que se acabó aquello de afortunado en el juego, desafortunado en amores y viceversa. La escena corre como la pólvora por redes sociales. Estamos al final de temporada deportiva y la euforia de los equipos que logran sus objetivos contagia de alegría y desenfreno. Pero lo que no es usual es que la efusividad deportiva se mezcle con el éxtasis romántico. Pero claro, todo puede pasar en Antequera.La escena emociona. El equipo de Antequera de balonmano, el Iberoquinoa, alcanzaba en la octava jornada de la Fase de Ascenso la cumbre, ascenciendo a la liga Asobal, la máxima competición del balonmano español. Se trata de un logro mayúsculo para un equipo joven en el que los jugadores compaginan su pasión por el balonmano con profesiones y familia. La alegría era máxima, pero los flechazos de Cupido fueron capaces de colarse en la fiesta deportiva. A la eufórica familia del balonmano se añadía una nueva, conformada por el matrimonio de la campeona de Europa Espe López y el recién ascendido Nacho del Castillo. "Es que aún me cuesta creerme todo lo que vivimos ayer", explica aún nerviosa la futura novia que, en el fragor de la celebración y la sorpresa, se quitó la mascarilla para dar el sí quiero y besar al novio. .La otra protagonista de la pedida de mano no es otra que una de las mejores jugadoras del balonmano español, una de las panteras y campeona de Europa con el Club de Balonmano Femenino Málaga Costa, Espe López. "Me habían embaucado, me habían hecho creer que como acabamos de ganar la Copa de Europa me iban a dar una insignia, cuando me llaman por megafonía… en medio del follón veo que me hacen un pasillo y me dije, qué monos, me homenajean a mi mientras que acaban de lograr el ascenso… ¡y de repente me lo veo que hinca la rodilla y saca un anillo!" exclama aún emocionada.Los novios aún están abrumados por el impacto de su pedida, que fue una sorpresa para toda la familia, "solo lo sabía mi hermana, que me echó una mano a la hora de comprar el anillo", detalla el novio. Nacho confiesa que, al menos, sí tenía la seguridad de que ese gol lo metería, "ella ya me había tirado varias indirectas sobre casarnos, así que estaba seguro de que ella daría el sí a la pedida".Para Espe, la doble celebración del domingo hace que, a pesar de todo, este año sea "un año para enmarcar, ni en mis mejores sueños habría pensado que iba a tener tanta felicidad".La difícil realidad de los otros deportistasSiendo el balonmano español uno de los más laureados del planeta, la situación de los jugadores de élite no es acorde a ese resplandor. "Este es un deporte apasionante del que sin embargo no podemos vivir", confiesa Nacho del Castillo, que a pesar de su reciente ascenso a la élite, seguirá trabajando en la preparación de unas oposiciones. "Esto es muy sacrificado, es una ayuda económica, pero todos nos tenemos que buscar un trabajo alternativo", nos cuenta el también historiador. De hecho, el ascenso a la liga Asobal del Iberoquinoa provoca la paradoja de la profesionalización del deporte sin sustento económico, "lo curioso es que ahora algunos tendrán que buscar una alternativa, porque no se puede compaginar la liga Asobal con una carrera profesional", aclara Nacho. La mayor exigencia de los entrenamientos y del calendario deportivo hace que muchos jugadores no puedan permitirse dedicarse en exclusiva al balonmano. Y "peor todavía" es la situación en el balonmano femenino, por suerte "se van dando pequeños pasos, conseguimos ir abriendo puertas poco a poco, pero aún queda mucho por llegar a una igualdad para jugadoras", confiesa Espe López, que también tiene "otra vida aparte de jugadora" trabajando en una clínica veterinaria.La pareja no tiene aún fechas para la boda, inmersos aún como están en la nube de celebraciones que, tanto para amantes como para profanos del balonmano, nos llega uno de los momentazos del año y una de las pedidas más originales que se conocen en el deporte español. Tras 9 años de noviazgo y conocerse desde los 15 años precisamente en el mundo de las competiciones, podemos decir aquello de que lo que el balonmano ha unido, que no lo separe el hombre.

