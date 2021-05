https://mundo.sputniknews.com/20210515/con-clavel-y-mascarilla-madrid-celebra-san-isidro-su-fiesta-mas-castiza-1112191145.html

Con clavel y mascarilla: Madrid celebra San Isidro, su fiesta más castiza

El 15 de mayo es un día que todos los madrileños tienen marcado en rojo en el calendario. Es el día de San Isidro Labrador, uno de los dos festivos que puede colocar el Ayuntamiento. El otro es el 9 de noviembre, día de La Almudena, patrona de la ciudad. Una festividad que suele coincidir con el inicio del buen tiempo. Las horas de luz se estiran y los habitantes de la capital española se lucen en la celebración más castiza que poseen.Muchos se visten de chulapos y chulapas, ellos con un gorra, chaleco y clavel en la solapa y ellas con vestido largo, mantón de Manila y pañuelo coronado por un clavel. Se reúnen en la pradera de San Isidro, donde bailan el chotis y comen rosquillas, dulce típico de este día. Eso siempre que se opte por la visión más tradicional de la fiesta. Y es que en la ciudad se programan conciertos en distintas localizaciones. Día o noche, folklórico o en vaqueros, hay un 15 de mayo para cada persona.En 2020 no se celebró a causa de la pandemia. Este año Madrid quiere ponerse el clavel, pero con mascarilla. A pesar de lo que marca la tradición, no hay ningún acto planeado para llevarse a cabo en la pradera de San Isidro o las Vistillas. Ifema, de la mano de la Asociación de Feriantes de Madrid, será la respuesta. El recinto ferial acoge el cuarto centenario de la fiesta de los madrileños. Atracciones, música en directo, puestos de comida o una exposición fotográfica son sus reclamos. Un espacio que contará con un aforo máximo de 6.000 personas. Una oportunidad para los feriantes de trabajar. "Llevamos 20 meses de parón y agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, a Ifema y a la Comunidad de Madrid que nos permita realizar esta actividad y nos dé la oportunidad de trabajar", comenta Ángel Fra, presidente de la Asociación de Feriantes de Madrid.Además, se han instalado escenarios en el Centro Cultural de Conde Duque, el Matadero y el Auditorio del Parque Forestal de Entrevías. Allí, se realizarán conciertos, aunque con público reducido. Día en el que las exalcaldesas Manuela Carmena y Ana Botella recibirán la medalla de honor de la ciudad. Un San Isidro que coincide con el décimo aniversario del 15M. Hay una concentración programada en la Puerta del Sol, entre las 18:30 y las 22:00. En el corazón de Madrid, se organizarán asambleas y actuaciones artísticas para rememorar una fecha que cambió para siempre el panorama político español. Una celebración más allá de las rosquillas tontas o listas.¿Por qué se celebra San Isidro en Madrid?Puede sorprender que el día de San Isidro, patrón de los labradores, sea festejado en Madrid, donde el asfalto ha destronado al campo. No obstante, el santo se encuentra ligado a la ciudad. Es más, nació en ella, en lo que hoy sería el barrio de La Latina, poco antes de que los cristianos la conquistasen a los musulmanes. Se puede decir que era castizo.Según los escritos de la época, se dice que San Isidro fue autor de cinco milagros, aunque otros textos indican que el santo obró más de 400. Dicen que podía dar de comer a los más necesitados de una olla que no tenía fin. Se comenta que tenía facilidad para encontrar agua y dar de beber a los cultivos. La agricultura fue objeto de muchas de sus proezas. En el siglo XVI, la corona española, las autoridades eclesiásticas y la aristocracia madrileña decidieron proponer a San Isidro para su canonización. En 1619 fue beatificado por el papa Paulo V. El 15 de mayo su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Andrés, aunque acabaría reposando en el altar mayor de la colegiata que lleva su nombre. Sucedió hace siglos, pero ese día se convertiría en el festivo que actualmente los habitantes de Madrid señalan en el calendario.

