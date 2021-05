https://mundo.sputniknews.com/20210514/paraguay-trabajadores-de-la-salud-unen-fuerzas-ante-los-urgentes-problemas-en-el-sector-1112200160.html

Paraguay: trabajadores de la salud unen fuerzas ante los urgentes problemas en el sector

Paraguay: trabajadores de la salud unen fuerzas ante los urgentes problemas en el sector

El Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) se concentró frente a la casa presidencial en Asunción, mientras continúan sus reclamos al Estado por más apoyo en un contexto de pandemia.

A la concentración de este viernes 14 frente a la casa presidencial la precedió una movilización de los trabajadores de la salud paraguayos, que destacan, entre otros puntos, la necesidad de lograr igualdad en la carga horaria laboral, una reivindicación que lleva varios años. La entrevistada sostuvo que en el país "no existe una carrera sanitaria, los funcionarios permanentes cobramos 50 dólares por mes por un seguro de salud, lo que no es nada".Los trabajadores también piden la reglamentación de la ley aprobada en 2020 que establece un subsidio para las familias de los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19. En abril, 20 médicos fallecieron por esta causa, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. González se refirió además al proceso de vacunación, al que calificó de sumamente desorganizado dentro de una población pequeña, de unos siete millones de habitantes.En febrero hubo protestas por falta de vacunas y medicamentos, y porque los pacientes debían pagar análisis y tratamientos estando internados en hospitales públicos. "Cada familia gastaba 500 dólares por día para mantener vivo a su familiar. Hoy la situación no es diferente", denunció la entrevistada. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las diferentes posturas de Alemania y Turquía frente al actual conflicto israelí-palestino. Y además un diálogo con el canciller boliviano, Rogelio Mayta, sobre la posición del país en favor de la liberación de las patentes de las vacunas anti COVID.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

