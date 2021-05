https://mundo.sputniknews.com/20210514/correr-en-un-campo-de-trigo-asi-es-la-pista-de-atletismo-hecha-por-un-tractor-en-cataluna--video-1112177057.html

Correr en un campo de trigo: así es la pista de atletismo hecha por un tractor en Cataluña | Vídeo

Correr en un campo de trigo: así es la pista de atletismo hecha por un tractor en Cataluña | Vídeo

La necesidad de un lugar para correr ha llevado a los vecinos de Casserres (Barcelona) a construir su propia pista de atletismo. Tiene las mismas medidas que... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T09:52+0000

2021-05-14T09:52+0000

2021-05-14T09:52+0000

españa

vecinos

correr

tractor

atletismo

barcelona

cataluña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1112176314_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_565f3eb52c72dccd8d279b4baca98313.jpg

Quien diga que solo se puede correr en suelo urbano y sobre un firme de asfalto anda muy equivocado. Eso es que no conoce disciplinas como el trail running, que consiste en entrenar en plena naturaleza, ya sea en montaña o llanura. Y por supuesto ignora la existencia de Casserres.En esta pequeña localidad de la provincia de Barcelona saben perfectamente que correr por el campo es una posibilidad. Y no solo por caminos pedregosos o bosques embarrados. Casserres cuenta con una pista de atletismo con las medidas homologadas en medio de un campo de trigo. Un gigantesco anillo que desde el aire contrasta con el verde de la plantación. Una instalación que apareció después de las numerosas quejas de los vecinos del pueblo, quienes reclamaban a las autoridades locales un lugar para poder ir a hacer ejercicio. "Hace muchos años que pedimos a la comarca una infraestructura para la gente que quiera correr, ya sea para hacer atletismo, cross u otro deporte", explica Carles Cort, electricista y usuario de la instalación deportiva. Ante la inacción de las administraciones, los habitantes de Casserres tomaron una decisión: ellos mismos levantarían una pista.Con la ayuda de un tractor, en poco menos de 10 horas, abrieron un camino en un trigal cercano a la localidad. Aplanaron el terreno y colocaron postes para marcar el kilometraje. Et voilà, Casserres ya tiene su propio espacio para correr. Se puede ir a cualquier hora y su uso es gratuito. Este complejo deportivo se ha convertido en un todo éxito entre los vecinos del pueblo y alrededores. "Yo creo que se utiliza mucho esta pista. Hasta mi madre viene aquí a correr, y ha sido como un incentivo para que ella venga a correr", señala Sergio Peláez, administrativo y corredor. Los atletas de la comarca ya no tienen que subirse a su vehículo o el transporte para poder entrenar sobre una pista de atletismo. Antes tenían que recorrer cerca de 50 kilómetros hasta la instalación más cercana. "Al final el 'plus' que te da correr en una pista de atletismo no te lo da nada más", admite Cort, uno de los promotores de la iniciativa popular. Ahora pueden disfrutar de un entrenamiento clásico en medio de la verde campiña. Y eso sí que no está al alcance de todos.

barcelona

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Una pista de atletismo excavada por un tractor en un campo de trigo de Cataluña La pista cuenta con las medidas homologadas y los atletas pueden entrenar en este complejo deportivo sin tener que recorrer 50 kilómetros hasta la pista más cercana. 2021-05-14T09:52+0000 true PT3M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, vecinos, correr, tractor, atletismo, barcelona, cataluña