Una atleta española se queda sin la medalla de oro por un insólito error de los jueces

"Sí que es cierto que venía a buscar algo más que un 6,24 y una medalla de bronce. No pasa nada. Esta no es mi prueba. Venía con una venda en los ojos, podía salir bien y podía salir mal. Simplemente, no te voy a mentir, tengo rabia dentro. No es algo que haya dependido de mí. Había hecho un buen salto en el primer intento", aseguró la deportista a la agencia EFE.