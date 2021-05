https://mundo.sputniknews.com/20210513/baleares-pide-al-reino-unido-que-excluya-a-las-islas-espanolas-del-veto-turistico-1112138435.html

Baleares pide al Reino Unido que las excluya del veto turístico

Baleares pide al Reino Unido que las excluya del veto turístico

BARCELONA (Sputnik) — La presidenta de la región de Islas Baleares, Francina Armengol, pidió en una entrevista televisiva que las autoridades del Reino Unido... 13.05.2021, Sputnik Mundo

Así se refirió la presidenta del archipiélago a la calificación de color ámbar que recibió España por parte del Gobierno británico, que elimina al país de la lista de destinos turísticos seguros e impone más restricciones a los viajeros.El semáforo del Reino Unido no tiene un impacto inmediato a la llegada de británicos a España, donde siguen vigentes las restricciones a trayectos no esenciales desde terceros países.No obstante, desde Baleares temen el impacto de esta decisión en la temporada turística de este verano una vez comiencen a levantarse las limitaciones de viajes.Baleares tiene actualmente una incidencia acumulada de 56 contagios por 100.000 habitantes frente a los 173 de media nacional y muy por debajo de los 277 que presenta la región de Madrid.En una intervención parlamentaria esta semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ya había responsabilizado al Gobierno madrileño de contribuir "para la media que los británicos utilizan para colocar a España en su semáforo".Armengol se mostró de acuerdo con estas declaraciones: "Efectivamente, Madrid no ayuda para que el Reino Unido pueda abrir. Si Madrid estuviera en la incidencia sanitaria que está Baleares, o toda la media de España, (...) estaríamos en color verde, como está Baleares".En este sentido, la presidenta balear lamentó que las autoridades del Reino Unido no diferencien la situación de pandemia en los archipiélagos de Baleares y Canarias de la del resto de España, como hicieron otros países europeos.

