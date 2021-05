https://mundo.sputniknews.com/20210512/liberar-patentes-de-vacunas-contra-la-covid-19-una-discusion-cada-vez-mas-intensa-1112123655.html

Liberar patentes de vacunas contra la COVID-19: una discusión cada vez más intensa

Liberar patentes de vacunas contra la COVID-19: una discusión cada vez más intensa

La concentración de las inmunizaciones en los países más ricos reforzó el pedido que lideran desde hace meses organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo.

El reclamo por la liberación de las patentes surgió casi al mismo tiempo que las noticias de que las más importantes farmacéuticas se habían concentrado en el desarrollo de vacunas que previnieran la infección por coronavirus. Sin embargo, hasta que no estuvieron listas y las desigualdades en su distribución no fueron evidentes, el tema pasó al centro de la discusión política y mediática.De acuerdo con el Servicio de Rastreo de Vacunas de la empresa Bloomberg, hasta el mes de abril 40% de las dosis contra la enfermedad administradas se destinaron a las 27 naciones más ricas del mundo, donde reside apenas el 11% de la población mundial. En cambio, los países que constituyen el 11% más pobre recibieron menos del 2% de las vacunas inoculadas hasta entonces.La Organización Mundial de la Salud reconoció la problemática y llamó a no acaparar los fármacos, a la vez que reconoció su acotada capacidad de disminuir esta desigualdad. Su programa de provisión de vacunas a países de bajos ingresos (COVAX) alcanzará apenas a 3% de la población para mitad de 2021 de acuerdo con el organismo de Naciones Unidas.Según explicó a Sputnik el doctor Darío Montenegro, vicepresidente segundo de la organización Médicos del Mundo, las patentes encarecen los fármacos porque requieren el pago a quienes desarrollaron la tecnología.Por esto, la organización no gubernamental internacional que proporciona atención médica de emergencia y de largo plazo para poblaciones vulnerables, solicita su eliminación, especialmente en el marco de la pandemia.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

