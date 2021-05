https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112068070.html

La UE no exige indemnización de AstraZeneca sino el suministro de las dosis contratadas

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea, que demandó a AstraZeneca por el retraso en las entregas de la vacuna anti-COVID, no pretende obtener indemnización... 11.05.2021

"No buscamos reclamar indemnización económica. Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo el mismo: obtener las dosis" pendientes, dijo De Keersmaecker en una rueda de prensa.Precisó que a través de tribunales, la Unión Europea exige que la farmacéutica le suministre los 90 millones de dosis restantes que debían haber sido entregadas durante el primer trimestre de 2021, pues de los 120 millones de viales previstos en el contrato, la UE recibió solo 30 millones.Si la empresa no logra cumplir con sus obligaciones, puede enfrentar multas, aunque, según el portavoz, no es el objetivo en sí de la Comisión Europea.De Keersmaecker señaló que están en marcha dos acciones legales al respecto. La primera está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de AstraZeneca, cuya consideración puede ser larga; con la otra la Comisión Europea busca que este caso obtenga carácter urgente y sea examinado a través de procedimientos especiales ya que el bloque europeo necesita la vacuna ahora mismo.A fines de abril, la Comisión Europea inició una acción legal contra AstraZeneca por incumplir varias cláusulas del contrato y por no elaborar una estrategia fiable para realizar las entregas de su vacuna a tiempo.El juicio de la Comisión Europea contra AstraZeneca comenzará el 26 de mayo.Actualmente la cartera de vacunas de la UE cuenta con seis fármacos contra el COVID-19 desarrollados por las empresas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson y Sanofi-GSK.Ya se ha autorizado el uso de los primeros cuatro fármacos, mientras que la adquisición de las vacunas de CureVac y Sanofi-GSK está pendiente de los resultados de los estudios de su seguridad y eficacia.Durante los últimos meses la UE se enfrentó a múltiples problemas en los suministros de las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca.Pero si bien Pfizer/BioNTech y Moderna lograron recuperar su gráfico de entregas, las demoras de AstraZeneca siguen amenazando con frustrar el objetivo de Bruselas de inmunizar al 70% de su población hacia el próximo mes de julio.

