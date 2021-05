https://mundo.sputniknews.com/20210509/1112015879.html

La UE no renovará después de junio los pedidos de la vacuna de AstraZeneca

La UE no renovará después de junio los pedidos de la vacuna de AstraZeneca

MOSCÚ (Sputnik) — La Comisión Europea aún no ha renovado el pedido de vacunas contra el coronavirus de AztraZeneca después del final de los acuerdos actuales a... 09.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-09T14:04+0000

2021-05-09T14:04+0000

2021-05-09T14:04+0000

internacional

astrazeneca

vacuna contra coronavirus

ue

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1111159011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad5618f5c5219b4ebc16b681d8b531ba.jpg

"No renovaremos los pedidos [de la vacuna AstraZeneca] después de junio", dijo el funcionario a la emisora de radio France Inter.La Comisión Europea informó el 26 de abril que había iniciado un procedimiento legal contra la compañía AstraZeneca por interrumpir la ejecución del contrato relacionado con el suministro a la Unión Europea de vacunas contra el coronavirus.Según un portavoz de la CE, no se cumplieron varias cláusulas de los contratos, y la compañía no pudo ofrecer una estrategia sólida para garantizar el suministro de los fármacos en su debido tiempo.En los últimos meses, la UE se enfrentó a una serie de desafíos en el suministro de vacunas aprobadas para su uso en la Unión, en particular, Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca.Los retrasos en el suministro podrían descarrilar los ambiciosos planes de Bruselas de vacunar el 70% de su población adulta para mediados del verano.Más tarde, Pfizer/BioNTech y Moderna lograron resolver las dificultades y restablecer el suministro de vacunas a tiempo, y Pfizer incluso está superando el plan de envíos.AstraZeneca, en cambio, aún presenta problemas con el suministro de su vacuna a la Unión Europea.

https://mundo.sputniknews.com/20210430/las-vacunas-de-astrazeneca-hechas-en-mexico-y-argentina-y-su-incierto-destino-1111795403.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, vacuna contra coronavirus, ue, europa