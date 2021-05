https://mundo.sputniknews.com/20210510/arrancan-los-trenes-de-ouigo-la-primera-competidora-de-renfe-en-espana-1112036474.html

Arrancan los trenes de Ouigo, la primera competidora de Renfe en España

Arrancan los trenes de Ouigo, la primera competidora de Renfe en España

Ouigo inicia con sus trayectos la liberalización de las líneas ferroviarias en España. La compañía francesa rompe el monopolio de Renfe con viajes entre Madrid... 10.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-10T16:58+0000

2021-05-10T16:58+0000

2021-05-10T16:58+0000

españa

la unión europea

ferrocarril

transporte

tren

renfe

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1112036428_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_e1d81f2d5422af5aaeb6517d54a84f63.jpg

Cae el estado de alarma y Renfe ya tiene competencia. España estrena este 10 de mayo la liberalización de las líneas ferroviarias con el aterrizaje de Ouigo. En su primer día sobre los raíles españoles, la compañía francesa ha registrado una ocupación del 75% de sus localidades. En concreto, 3.820 asientos de los 5.090, según explican fuentes de la empresa a la Agencia Efe.De momento, la entidad operará en territorio español con 14 trenes Alstom Euroduplex de doble piso, cada uno con 509 plazas. Estos circularan por las líneas de alta velocidad. Los viajes entre Madrid y Barcelona son su primer objetivo. Desde el 10 de mayo, la empresa gala oferta cinco viajes de ida y otros cinco de vuelta, con paradas en Tarragona y Zaragoza. Su intención es ofrecer para finales de año trayectos a Valencia y Alicante. En 2022 quieren llegar a Córdoba, Sevilla y Málaga. No descartan tampoco expandirse por las líneas del norte de la península Ibérica.Ouigo es la filial de bajo coste de la compañía SNCF. Los precios del viaje entre Madrid y Barcelona alcanzan los nueve euros para adultos y los cinco para niños. Eso sí, este es el coste de los primeros billetes que vende la compañía. Y es que sus tarifas funcionan de acuerdo con la demanda. Es decir, los compradores más madrugadores podrán obtener pasajes por nueve euros, pero a medida que queden menos localidades disponibles el precio del billete irá subiendo. Según datos de Ouigo, los precios de salida a mercado son un 50% más bajos que los de Renfe. Sin embargo, su objetivo no es rivalizar con la operadora pública, sino popularizar el uso de la alta velocidad entre aquellas personas que la consideran un medio de transporte caro. Es más, en Francia, entre el 70% y el 80% de los usuarios de Ouigo son personas que antes no utilizaban este tipo de ferrocarriles.Para su desembarco, la entidad francesa ha invertido 600 millones de euros. Además, prevé crear 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos y contará con 40 maquinistas contratados en España. Llegada de más empresas ferroviariasOuigo no es la única empresa ferroviaria con intención de atracar en el mercado español. En 2022, el consorcio Ilsa, fundado por Air Nostrum y Trenitalia, estrenará su servicio. Hasta la fecha, la corporación hispano-italiana ha encargado la fabricación de 23 trenes por valor de 800 millones de euros.La liberalización del transporte de viajeros por tren en España quedó aprobada para diciembre de 2020. Una decisión que tuvo su origen en el Cuarto Paquete Ferroviario del Parlamento Europeo, un marco legal que busca mejorar la eficacia y competitividad del ferrocarril en la Unión Europea, a la vez que crear una red ferroviaria europea integrada y liberalizada. Para poder operar en suelo español, las entidades deben de tener licencia de empresa ferroviaria, el certificado de seguridad que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la solicitud del uso de la infraestructura ferroviaria. A partir de ahí, Adif, ente encargado de las vías, organizó el nuevo entorno en tres corredores: Madrid-Levante, Madrid-Barcelona y Madrid-Sur. Las compañías interesadas podían firmar acuerdos de capacidad con Adif a 10 años. De momento, tres se han comprometido a operar y seis están interesadas.La apertura del tráfico en España supondrá un aumento del 65% de la capacidad ofertada. Un alza del 50% en las líneas Madrid-Barcelona, del 40% en las vías de Madrid-Levante y del 60% en la infraestructura de Madrid-Sur. Superada la crisis sanitaria, la demanda debería pasar del 20% al 30% respecto a los datos de tráfico del año 2019.

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la unión europea, ferrocarril, transporte, tren, renfe, francia