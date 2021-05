https://mundo.sputniknews.com/20210507/un-ovni-el-cohete-chino-resolvemos-el-misterio-de-las-luces-vistas-en-el-cielo-espanol-1111972807.html

¿Un ovni?, ¿el cohete chino? Resolvemos el misterio de las luces vistas en el cielo español

Una larga hilera de luces se observó en el cielo nocturno en diferentes puntos de la geografía española. Los vecinos comenzaron a especular sobre el suceso en... 07.05.2021, Sputnik Mundo

¿Se habrá adelantado el cohete chino en regresar a la Tierra?, pensarían algunos. Los pronósticos apuntaban que el cohete Long March 5B retornaría a la atmósfera el sábado 8 de mayo, pero el tren lumínico que se pudo contemplar en el cielo nocturno de España dio lugar a especulaciones.El servicio de emergencias de Castilla y León no dejó de recibir llamadas alertando del fenómeno que algunos de sus habitantes estaban contemplando en las alturas. "Hemos recibido llamadas desde varios puntos de Castilla y León por avistamientos en el cielo de luces en hilera. Si lo has visto y es como los de esta imagen, se trata de satélites luminosos visibles por la noche", manifestaba el organismo sin dar mayor explicación de qué tipo de satélites eran.La luminiscencia no solo se vio en esta comunidad autónoma, también pudo contemplarse de punta a punta en el país ibérico: comenzando en Cataluña y terminando en Andalucía, pasando por la Comunidad Valenciana e incluso Madrid. Los vecinos que pudieron observar el rastro lumínico crearon con cierta extrañeza una cadena de especulaciones que plasmaron en las redes sociales. "Si se acaba el mundo que me avisen que no me viene bien", comentaba una usuaria de Twitter.Fue la entidad Trànsit Aeri de Catalunya una de las primeras en aclarar que la hilera lumínica no eran más que los satélites de telecomunicaciones Starlink del magnate Elon Musk. Asimismo, fuentes de la Fundación AstroHita del Complejo Astronómico de la Hita, en Toledo, confirmaron a Efe que las luces observadas en la noche del jueves 6 de mayo corresponden a satélites artificiales de la red del proyecto SpaceX de la empresa Starlink.El proveedor de internet Starlink, creado por Elon Musk para proporcionar internet en todo el mundo a través de un simple kit, se basa en una red interconectada de satélites que espera tener 12.000 satélites orbitando para 2025. Recientemente, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de España ha aceptado las peticiones de registro de Elon Musk de Starlink para que ofrezca su servicio de telecomunicaciones en el país. Por el momento te recomendamos no quitar la vista del cielo, pues todavía está previsto que a lo largo del fin de semana impacte contra la atmósfera terrestre el cohete chino Long March 5B, un satélite que fue lanzado a finales de abril y que se encuentra orbitando sobre la Tierra.

