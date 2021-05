Presionar a Venezuela es parte del "injerencismo" de Estados Unidos

https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111989376.html

El secretario de Estado de Estados Unidos (canciller), Antony Blinken, acusó a Venezuela de reprimir sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, por lo que advirtió que continuarán presionando al Gobierno que preside Nicolás Maduro.Además, el funcionario estadounidense dijo que seguirán trabajando con sus socios en la región para conseguir el retorno de la democracia al país caribeño.A juicio de Tajeldine, la agresión de Estados Unidos contra Venezuela ha sido permanente y sistemática, pues aseguró que aparte de financiar organizaciones para ejecutar actos de desestabilización, también se apoya en grupos armados.En ese sentido, la experta indicó que el país norteamericano ha estado involucrado en los recientes sucesos ocurridos en el estado fronterizo de Apure (sur), donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha enfrentado con grupos armados colombianos.El ejecutivo venezolano ha acusado en reiteradas ocasiones a Colombia de estar aliada con Estados Unidos para generar una causa de guerra en el país.Por su parte, Maduro denunció que el intento de grupos irregulares armados colombianos de asentarse en territorio venezolano fue un ensayo del Comando Sur de Estados Unidos para introducir el narcotráfico a su país.Tajeldine consideró que el Gobierno de Joe Biden busca satanizar a Venezuela, al hacer ver que no hay democracia.Continuidades Para Tajeldine, la política del Gobierno de Biden con respecto a Venezuela poco se diferencia de la de su antecesor, Donald Trump (2017-2021), por lo que no se puede esperar un cambio sobre las acciones que impulsan contra el país caribeño. "Hasta la fecha no ha existido un cambio de la política exterior por parte de Estados Unidos sobre Venezuela ni a otros países, vemos también una falta de cumplimiento por parte del hoy presidente de Estados Unidos sobre un distanciamiento con respecto a las políticas tomadas por Donald Trump", comentó. Desde su llegada al poder, Biden no ha reconocido a Maduro como presidente. Además, decidió extender el decreto que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Estados Unidos impone sanciones a Venezuela desde el año 2014. Entretanto, el Gobierno venezolano ha denunciado que las medidas coercitivas le han causado pérdidas millonarias.

