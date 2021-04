Un diputado venezolano: los enemigos de Venezuela no han cesado su agresión desde 2002

https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-diputado-venezolano-los-enemigos-de-venezuela-no-han-cesado-su-agresion-desde-2002-1111127119.html

"Esos intentos no han cesado por los enemigos históricos (…) ellos han agotado las páginas del manual del perfecto golpe de Estado, nosotros estamos convencidos de que van a pasar a una etapa superior de agresiones y de asedio", expresó Chávez.El Gobierno venezolano y sus seguidores recuerdan 19 años de la derrota del golpe de Estado, luego de que el 13 de abril de 2002 la unión cívico-militar logró que Chávez retornara al poder.El golpe de Estado de 2002 fue impulsado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), presidida en ese entonces por Pedro Carmona Estanga, quien fue brevemente proclamado presidente.El 11 de abril los opositores convocaron a una gran marcha en el este de Caracas, que se desvió hacia el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno).Al cambiar de rumbo se encontraron con la movilización de los seguidores del Gobierno, y se produjeron enfrentamientos que dejaron 19 muertos y más de 100 heridos.El diputado, integrante de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), recordó la importancia que tuvo participación de los ciudadanos en el retorno de Chávez a la presidencia."Cuando uno analiza en el contexto de ese golpe de Estado, y después las respuestas de las organizaciones populares que vinieron de manera espontánea y el pueblo salió a las calles a restituir al presidente Hugo Chávez en Miraflores [sede de Gobierno], creo que eso no tiene parangón en la política contemporánea de América Latina en los últimos años. Pocas veces ocurrió que después de un golpe de Estado sea el pueblo el que lo restituyó", comentó.EstrategiasA juicio de Chávez, los enemigos de su país utilizan todas las estrategias posibles para desestabilizar a Venezuela, debido a que a lo largo de estos años no han logrado su cometido.El diputado manifestó que Venezuela siempre estará en el ojo de Estados Unidos por las riquezas naturales que posee ese país caribeño."El que Venezuela posea una ubicación geoestratégica envidiable, reservas de oro, de gas, de coltán y minerales estratégicos, nos convierten en un blanco de ataques imperiales y creemos que eso nunca va a cesar (…) no cesarán los intentos en acabar con el proyecto bolivariano porque eso se constituye como ellos han dicho en una amenaza a los intereses de la hegemonía unipolar de Estados Unidos", acotó.Sin embargo, Chávez consideró que los planes para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad han fracasado, porque no cuentan con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).Por su parte, Maduro dijo este 13 de abril que los sucesos de abril de 2002 marcaron la unión cívico-militar, por lo que dijo que ahora los ciudadanos tienen el "poder para derrocar cualquier conspiración".El Gobierno venezolano ha acusado en reiteradas ocasiones a Estados Unidos y Colombia de promover un golpe de Estado para sacar a Maduro del poder.

