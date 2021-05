https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111918391.html

Agencia reguladora de Brasil critica "difamación" tras vetar la vacuna Sputnik V

Agencia reguladora de Brasil critica "difamación" tras vetar la vacuna Sputnik V

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), el órgano regulador en el país, criticó los ataques que está... 05.05.2021, Sputnik Mundo

La agencia subrayó que hay "rigor técnico" en todas las reuniones e intercambio de informaciones y que "no hay falta respeto" por los países y sus autoridades ni por los esfuerzos que todos están realizando para poner más vacunas a disposición de la población brasileña.La Anvisa detalló que sigue esperando, por parte de los impulsores de la vacuna Sputnik V un informe técnico o datos de toxicología (por ejemplo, estudios que comprueben que la vacuna no tiene toxicidad para los órganos reproductivos y para el feto); datos se seguridad por franja de edad, para la aplicación de personas mayores y para los que ya tuvieron COVID-19.También faltarían informaciones sobre las respuestas inmunes inducidas por la vacuna, informes de validación, estudios que demuestren que la producción del lote comercial es semejante al lote de 5.000 litros de los estudios clínicos, o datos sobre el control de adenovirus replicantes, entre otros aspectos.El órgano regulador brasileño añadió que los requisitos y las exigencias para las vacunas están basados en la ciencia y que fueron cumplidos por los demás laboratorios de vacunas contra el COVID-19 ya aprobadas por la Anvisa para su uso en Brasil.La semana pasada, el órgano regulador brasileño rechazó una petición de importación de varios millones de dosis de la citada vacuna alegando que con la documentación disponible actualmente no era posible concluir que fuera segura para la población.

