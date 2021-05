https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111867281.html

Los gobernadores brasileños prometen "insistir" para poder usar Sputnik V en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los gobernadores brasileños que habían llegado a un acuerdo de compra de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, agrupados en... 04.05.2021, Sputnik Mundo

"Nosotros insistiremos porque estamos convencidos de que 64 países en el mundo no están equivocados y porque más de 20 millones de personas están usando la Sputnik V; varios técnicos indican que es una de las mejores vacunas, con el menor efecto colateral posible, y no hay casos de efectos colaterales en el mundo", afirmó el gobernador en declaraciones a CNN Brasil.Costa pidió "un poco más de buena voluntad" a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador, para que tome muestras, haga tests y verifique si realmente la vacuna tiene adenovirus replicante, el principal argumento que esgrimió para rechazarlo.El gobernador dio a entender que la agencia brasileña no está siendo proactiva, ya que no solicitó a Argentina informaciones sobre la vacuna y sobre el resultado de las millones de aplicaciones realizadas hasta ahora.También afirmó que fueron entregadas las respuestas del Instituto Gamaleya, el desarrollador de la vacuna, a las alegaciones del órgano regulador brasileño, que ahora debería dar una respuesta: "Queremos transparencia total", pidió el gobernador.La semana pasada, la Anvisa rechazó una petición de importación de millones de vacunas Sputnik V alegando que con la documentación disponible actualmente no era posible concluir que fuera segura para la población.

