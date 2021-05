https://mundo.sputniknews.com/20210504/las-tragicas-historias-de-5-muertes-en-las-protestas-de-colombia-1111869366.html

Las trágicas historias de 5 muertes en las protestas de Colombia

La represión contra las protestas en Colombia ya dejó al menos 19 fallecidos, la mayoría menores de 22 años. Varios de las muertes quedaron grabadas en... 04.05.2021, Sputnik Mundo

Las protestas que se iniciaron en Colombia el 28 de abril contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque encontraron la represión policial en varias ciudades del país. Los enfrentamientos dejaron, hasta el momento y de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, al menos unos 19 fallecidos, varios jóvenes e incluso menores de edad."Según los registros que tiene la Defensoría, hasta el momento hay 19 fallecidos en valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid, Medellín y Pereira", informó el organismo de derechos humanos en un comunicado en el que además consigna que se mantiene relevando "140 quejas que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados, entre otros".Protestas en Colombia: ¿quiénes fallecieron? La extensa lista de fallecidos tiene algunos casos que se han vuelto emblemáticos de la represión sufrida por los manifestantes. Es el caso de Nicolás Guerrero, un joven de 22 años que fue asesinado en la noche del 2 de mayo cuando, durante una protesta en la ciudad de Cali, fue alcanzado por un disparo efectuado por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).La muerte del joven generó gran impacto porque el momento en que fue alcanzado por el disparo y debió ser rescatado por otros manifestantes quedó grabado en una transmisión en vivo a través de Instagram. Además, el fallecido era familiar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.Las redes sociales también se hicieron eco del fallecimiento del joven Juan Diego Perdomo Monroy, de 20 años, que perdió la vida mientras participaba de una manifestación en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila. Luego de su muerte se viralizó su última publicación en Instagram en la que, al igual que muchos otros manifestantes, afirmaba: "Si no llego a casa, me mató el Estado".La muerte de Perdomo dio pie a una polémica sobre la causa real de su muerte. En un primer momento, y junto con vídeos que mostraban cuando otros manifestantes intentaban trasladarlo, trascendió que el joven había sido alcanzado por un disparo de las fuerzas del orden. Pero el mismo 28 de abril, cuando falleció, la Policía de Colombia difundió filmaciones en las que Perdomo se desvanece sin que hubiera contacto con agentes.Según trascendió más tarde, el joven falleció producto de una falla cardíaca mientras participaba de las movilizaciones.El nombre de Marcelo Agredo Inchima también quedó grabado en la memoria de los colombianos. Es, por el momento, el único menor de edad en la lista de fallecidos: perdió la vida con 17 años. El adolescente concurrió a la marcha del 28 de abril en Cali junto a su hermano, que luego contó al medio Cuestión Pública que a Marcelo lo mató un efectivo policial en moto con el que un grupo de manifestantes en el que se encontraba el adolescente.El hermano reconoció que Marcelo Agredo agredió al efectivo con una patada —de hecho el momento quedó filmado— pero aún no encuentra explicación a que el policía le haya disparado en la cabeza y por la espalda, siendo que el joven estaba desarmado.El de Santiago Murillo es otro caso paradigmático del grado de dramatismo que llegan a tener las protestas. El joven de 19 años murió el 1 de mayo mientras participaba de una protesta en la ciudad de Ibagué, en el departamento de Tolima. Según recogió el diario colombiano El Espectador, Murillo caminaba junto a otros jóvenes cuando, luego de que, según se presume, alguien arrojara una piedra contra una tanqueta, un efectivo le disparara a Murillo en el pecho.El joven falleció minutos más tarde en una clínica. Muchos colombianos se conmovieron con el llanto desconsolado de su madre al enterarse de la noticia, captados involuntariamente durante una entrevista de televisión que luego se viralizó.No solo jóvenes fueron víctimas de la represión desde el 28 de abril. El caso de Evelio de Jesús Flórez, un hombre de 86 años, lo demuestra. Según reportaron medios colombianos, el hombre falleció producto de inhalar los gases lacrimógenos lanzados por la Policía en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.Un vídeo divulgado por W Radio muestra los momentos inmediatos a que el hombre es afectado, cuando otras personas intentan calmarlo con agua y leche, utilizada para intentar paliar los efectos del gas. Finalmente, el hombre perdió la vida.

