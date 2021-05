https://mundo.sputniknews.com/20210504/las-obras-de-un-supermercado-desvelan-un-importante-yacimiento-romano-en-espana-1111859846.html

Las obras de un supermercado desvelan un importante yacimiento romano en España

Que el turó del Roser guardaba un tesoro arqueológico era sabido. Este promontorio frente al mar Mediterráneo ha sido objeto de estudio por parte de los arqueólogos durante décadas. Restos de cerámicas aparecían en las laderas de la colina. Los trabajos realizados indicaban que siglos atrás moradores de época romana levantaron una explotación agrícola. Un tipo de construcción habitual en las comarcas litorales de Cataluña. Un enclave denominado como villa del Roser. En los años 40, 70 y 80, los investigadores intentaron conocer la extensión real del yacimiento arqueológico, situado en el término municipal de Calella. Sin embargo, ha sido en pleno siglo XXI cuando se ha conocido su verdadero tamaño. En parte, gracias al proyecto de construcción de un supermercado. La empresa alemana Aldi compró recientemente un solar de Calella para levantar una de sus tiendas, además de 32 pisos de alquiler y 144 plazas de aparcamiento. No obstante, al remover la tierra, los muros y los arcos comenzaron a asomar. Eran los restos de la antigua villa romana, formada por una residencia y un centro de producción vitivinícola. El estado de conservación del yacimiento era óptimo. En total, 2.000 metros cuadrados de ruinas, antiguamente en manos de un fabricante de ánforas.La actuación de los arqueólogos ha sacado a la luz los baños de la villa, además de varias estancias de la casa, en las que se han descubierto algunas pinturas. Dichos trabajos son pagados íntegramente por Aldi. La compañía está sujeta a un contrato con el Ayuntamiento de Calella. "Hace 10 años, el equipo municipal de Calella decidió que cualquier persona o entidad que quisiera comprar el solar tendría la obligación de realizar una excavación y proteger los restos hallados", señalan fuentes del consistorio de la localidad catalana a Sputnik Mundo. Según el pacto, la corporación alemana se compromete a conservar, museizar y permitir la visita del complejo hasta que pase a ser propiedad del municipio. La alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, aboga por la creación de "una cripta arqueológica" para favorecer la protección y visita de la villa romana, según declaró a la Agencia Efe. La posición oficial del Ayuntamiento no es del agrado de toda la comunidad. Varios vecinos de la población han fundado la Plataforma por la Dignificación de la Villa Romana de Calella. Otros han creado una campaña en Change.org con la que piden detener la construcción del supermercado. Consideran que las ruinas deberían estar al aire libre para fomentar el turismo y el comercio local. Propuesta que apoyan grupos políticos como la CUP."Haremos lo que nos aconsejen los expertos", sentenció Candini. De momento, continúan los arqueólogos con su labor en la villa del Roser. Hasta que no terminen, no arrancarán las obras de construcción de la superficie comercial. Primero, hay que desenterrar el yacimiento. Un reducto de historia que ha tenido que esperar al 2021 para brotar entre la tierra.

