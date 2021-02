Disipan el principal mito sobre el pan negro tan amado por los rusos

"No es el consumo de alimentos de panadería, sino una dieta desequilibrada lo que conduce al sobrepeso. (…) En mi opinión, si una persona lleva un estilo de vida activo, tiene una dieta equilibrada y no tiene contraindicaciones médicas, el consumo de 150 gramos de pan al día no conducirá a la obesidad", concluyó Kostiuchenko.