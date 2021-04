https://mundo.sputniknews.com/20210420/no-hay-camas-no-damos-mas-la-saturacion-sanitaria-en-argentina-1111397017.html

"No hay camas, no damos más": la saturación sanitaria en Argentina

"No hay camas, no damos más": la saturación sanitaria en Argentina

El colapso del sistema sanitario previsto en Argentina ante la segunda ola de contagios por la pandemia de COVID-19 no es más el fantasma lejano con el que se

2021-04-20T23:57+0000

2021-04-20T23:57+0000

2021-04-20T23:57+0000

coronavirus en américa latina

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

hospitalización

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1111396793_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_96869d0ecd8f20dadf0a27a50352a2a0.jpg

El colapso del sistema sanitario previsto en Argentina ante la segunda ola de contagios por la pandemia de COVID-19 no es más el fantasma lejano con el que se alertaba a la sociedad cuando se insistía en aplanar la curva al inicio de la pandemia, hoy es más tangible que espectral.Los testimonios de ciudadanos que denuncian la incapacidad de los hospitales para atenderlos o el grito desesperado de los profesionales de la salud en la primera línea de defensa son el correlato de los números que indican la saturación de las camas de terapia intensiva en Buenos Aires. La situación es incluso más compleja que lo que sucedió en el anterior pico de casos diarios récord, vivido entre octubre y noviembre de 2020."Si bien tenemos más conocimientos y más recursos científicos que el año pasado, hubo un proceso en la psiquis y el cuerpo de los trabajadores que lleva a un punto común de agotamiento. Los compañeros hablan de estar 'arrasados', con las cabezas quemadas y el espíritu deteriorado", dijo a Sputnik Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).Boriotti resaltó que no hubo forma de reponerse al brote de la pandemia de 2020 y su continuidad en 2021 ni esperan que la haya porque no hubo vacaciones ni licencias adecuadas, algo relacionado a las malas condiciones laborales que vive buena parte del personal sanitario.El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la capital nacional y su mancha urbana en la provincia homónima, se transformó en el epicentro de la epidemia, lo que llevó a que el presidente, Alberto Fernández, decretara nuevas medidas de restricción a la circulación de personas, las escuelas y el comercio desde el 16 de abril.Argentina comenzó a registrar picos de entre 20.000 y 30.000 casos nuevos por día en las últimas semanas, que decantan en un estrés del sistema de salud y de sus trabajadores. La pandemia de COVID-19 dejó alrededor de 500 profesionales de la salud fallecidos y más de 80.000 contagios. El país registra un acumulado de 2,7 millones casos confirmados y casi 60.000 muertes.Afortunadamente, más de 90% de los trabajadores de la salud se encuentran vacunados, aseguró la referente de Fesprosa. En Argentina se han aplicado 6,4 millones de dosis, 5,6 millones de personas con una sola, según el Ministerio de Salud nacional, en una población de 45 millones de habitantes.Camas de terapia intensiva, al bordeLa ocupación de unidades de terapia intensiva (UTI) en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires aumentó 15 puntos en una semana, de 50%, registrado el lunes 12 de abril, a 65%, del domingo 18, según datos del Ministerio de Salud porteño. Dentro de la red de 30 centros sanitarios públicos de la capital argentina hay 450 camas de cuidados intensivos para pacientes graves y 1.500 para enfermos moderados. La ciudad mantuvo las UTI del sector público desde que comenzó la pandemia. Centros médicos estatales porteños de referencia como los hospitales Fernández, Muñíz, Rivadavia o el de Clínicas, hospital escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registran una saturación total en sus UTI, luego de recibir pacientes provenientes del sistema privado, que ahora son en su mayoría derivados a la provincia de Buenos Aires.El sistema de salud privado porteño también registra casos con 95% de saturación de UTI, aunque el promedio según datos oficiales es de 76% para enfermedades varias y de 84% para las camas asignadas a COVID-19. Entre las 60 clínicas y sanatorios del sector privado se triplicaron las UTI que empezó la pandemia al pasar de 612 a 1.624. Más de 80% de la población de la ciudad de Buenos Aires está afiliada a algún sistema de atención de la salud: 46% a obras sociales, 28% a medicina prepaga o mutual vía obra social o por contratación voluntaria, y el resto tiene mutual o sistemas de emergencias. El 20% de los habitantes depende del sistema sanitario estatal.En la provincia de Buenos Aires, el nivel de ocupación ronda el 70%, entre sector privado y público, según datos oficiales. El sistema estatal aumentó durante 2020 su capacidad de camas de terapia intensiva de 883 a 2.183, un incremento de 147%. El sector privado bonaerense tiene 2.153 UTI, por lo que suman 4.336. El Ministerio de Salud provincial anunció que sumará 250 nuevas UTI y 1.565 trabajadores entre abril y mayo.De las 12.501 camas de UTI disponibles en todo el país, 5.428 corresponden al sector público y 7.073 al privado. Según datos oficiales, la ocupación de camas UTI a nivel nacional es de 65%, sin diferenciar patologías, pero en el AMBA, epicentro de la pandemia, asciende al 75%. La saturación es el resultado de una sumatoria de factores. Por un lado, a finales de noviembre de 2020, cuando se pasó del aislamiento al distanciamiento, se reanudaron las intervenciones programadas que se habían pospuesto durante la cuarentena. Esto aumentó el porcentaje de camas de internación y de terapia intensiva ocupadas por pacientes no COVID-19. Las autoridades aseguran que las internaciones por la pandemia ya superan la mitad en el ámbito estatal de la capital y sus alrededores.Además, comenzó en 2021 la circulación de variantes del virus SARS-CoV-2 detectadas originalmente en Brasil y Reino Unido, confirmadas como más contagiosas y con capacidad para afectar con mayor proporción a población más joven. El aumento de la circulación en el AMBA posterior al período vacacional y el regreso presencial a las escuelas es otra de las razones de la llegada de las segunda ola.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/covid-19-mata-a-un-trabajador-de-la-salud-cada-30-minutos-en-el-mundo-y-en-la-region-1111135334.html

https://mundo.sputniknews.com/20210419/puja-por-la-presencialidad-escolar-en-argentina-quien-quiere-que-por-que-y-como-1111347698.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/la-ministra-de-salud-argentina-advierte-que-el-pais-esta-en-un-momento-critico-por-el-covid-19-1111159882.html

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111373707.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

coronavirus en américa latina, pandemia de coronavirus, covid-19, hospitalización, argentina, reportajes