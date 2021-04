https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111756679.html

La Embajada de EEUU en Moscú anuncia un recorte del personal consular del 75%

La Embajada de EEUU en Moscú anuncia un recorte del personal consular del 75%

MOSCÚ (Sputnik) — La Embajada estadounidense en Moscú anunció una reducción de los servicios consulares debido a la prohibición de contratar a nacionales de... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T07:53+0000

2021-04-30T07:53+0000

2021-04-30T08:17+0000

embajada de eeuu en rusia

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111756654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1676689d53d5e64cfb3ac34c71bbd811.jpg

"Desde el 12 de mayo, la Embajada de los Estados Unidos en Moscú reducirá la prestación de servicios consulares que se limitarán a los servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses y un número muy limitado de visas de inmigrante en casos de emergencia por edad o asuntos de vida o muerte. Estas reducciones de servicio son necesarias debido a la notificación del 23 de abril de que el Gobierno de Rusia tiene la intención de prohibir a la Misión de los Estados Unidos en Rusia emplear a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad", dice el aviso publicado en el sitio web de la legación diplomática.El procesamiento de visas de no inmigrante para viajes no diplomáticos, consta en el comunicado, cesará.La Embajada advierte que la prestación de servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Rusia podría retrasarse o limitarse debido a que empleados consulares tienen capacidades limitadas para viajar fuera de Moscú.A los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio ruso y cuya visa haya expirado, se les recomienda que salgan de Rusia antes de la fecha límite del 15 de junio establecida por las autoridades rusas o, si planean permanecer más allá de esta fecha, que visiten las oficinas locales del Ministerio del Interior de Rusia para iniciar los trámites necesarios.El pasado 15 de abril, el presidente estadounidense, Joe Biden, impuso sanciones a 32 entidades e individuos de Rusia y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa. Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos SolarWinds y la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos, acusaciones todas que Rusia rechaza categóricamente.Moscú respondió al día siguiente expulsando a 10 empleados de la Embajada estadounidense y sancionó a ocho altos cargos de Washington.Más tarde recomendó, en un caso sin precedentes en la práctica diplomática, que el embajador estadounidense John Sullivan viaje para consultas a Washington.La semana pasada, el Gobierno ruso anunció que la Embajada estadounidense en Moscú no podrá contratar a nacionales de Rusia o terceros países. Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, esta práctica se ha convertido en un elemento de reclutamiento de agentes.El Gobierno de Rusia notificó también a la legación estadounidense que sus diplomáticos deberán tramitar un permiso para alejarse más de 40 kilómetros de la sede de la Embajada en sus viajes por el interior del país. Hasta la fecha recibir esa autorización no era obligatorio.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111637580.html

1

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

embajada de eeuu en rusia, eeuu, rusia