https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111637580.html

Rusia promete dar una respuesta dura a todo intento de EEUU de cruzar sus líneas rojas

Rusia promete dar una respuesta dura a todo intento de EEUU de cruzar sus líneas rojas

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú dará una respuesta dura a cualquier intento de Washington de cruzar las líneas rojas en las relaciones con Rusia, advirtió en una... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T15:54+0000

2021-04-27T15:54+0000

2021-04-27T16:19+0000

internacional

antony j. blinken

serguéi lavrov

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1094384164_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a869d79b1d9a758e1dbc5d1ebae8a969.jpg

"Desde luego reaccionaremos con dureza a cualquier intento de cruzar las líneas rojas que, como habéis oído, definimos nosotros mismos", aseveró. Reunión con BlinkenLavrov está dispuesto a reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de la reunión ministerial del Consejo Ártico en la capital islandesa Reikiavik.Lavrov confirmó que tiene previsto asistir al encuentro, programado para los días 20 y 21 de mayo.El ministro precisó que a finales de mayo Rusia reemplazará a Islandia como presidenta de turno del Consejo Ártico por dos años.El Consejo Ártico integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, la India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.Las relaciones entre los dos países miembros del organismo, Rusia y EEUU, empeoraron significativamente en los últimos tiempos.El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa.Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, y expulsó a 10 empleados de la embajada estadounidense, así como prohibió la entrada a varios funcionarios del país norteamericano en respuesta a una medida similar de Washington.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111618341.html

https://mundo.sputniknews.com/20210423/medvedev-las-relaciones-de-rusia-y-eeuu-vuelven-al-estado-de-guerra-fria-1111485010.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antony j. blinken, serguéi lavrov, eeuu, rusia