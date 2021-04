https://mundo.sputniknews.com/20210429/el-paro-en-colombia-afuera-y-adentro-le-temen-menos-al-coronavirus-que-al-fmi-1111707106.html

El paro en Colombia, afuera y adentro: le temen menos al coronavirus que al FMI

El paro en Colombia, afuera y adentro: le temen menos al coronavirus que al FMI

En el pico más alto de mortalidad por cuenta de la pandemia, miles de colombianos marcharon para decirle a su presidente, Iván Duque, que le temen más a su... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T00:57+0000

2021-04-29T00:57+0000

2021-04-29T00:57+0000

américa latina

iván duque

reforma tributaria

paro

gobierno de colombia

manifestaciones de protesta

colombia

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1111706705_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_41439aeea3ed8c3e3bf7ebba2bdebbe2.jpg

En un barrio de la localidad de Chapinero —en el occidente de la capital—, un grupo de manifestantes bloquea el tránsito con llantas, contendedores de basura y barricadas improvisadas. Son menos de 100 personas, la mayoría jóvenes, y corean contra el Gobierno y su reforma tributaria. La avenida bloqueada, a la altura de San Luis, un barrio popular, conecta con un área rural donde una clase social privilegiada ha construido exclusivos conjuntos habitacionales y casas de recreo. Incluso la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, tiene que tomar esta vía para llegar a su casa.La avenida conduce a municipios como La Calera, Sopó y Guasca, y ha estado bloqueada desde las 7 de la mañana, con varios intentos, inútiles, de la Policía antidisturbios por retomar el control. Un joven de menos de 30 años, pelo tinturado y tatuajes en la cara dialoga con el capitán de la Policía a cargo del escuadrón antimotines. Luego toma el micrófono de un amplificador con batería portátil y les explica a sus compañeros de protesta que el capitán ofrece una solución negociada: permitir el paso de 20 vehículos cada 30 minutos o, de lo contrario, tomará por la fuerza el control de la vía.Los manifestantes se niegan y lo chiflan. El joven les pide oír la propuesta y ofrecer alguna solución para evitar la violencia. La contrapropuesta son 10 vehículos cada 30 minutos. El joven, ya convertido en vocero de los manifestantes, sella el acuerdo con el policía. La gente aplaude y los transeúntes pitan en señal de apoyo a la manifestación al cruzar las barricadas. El joven explica que es cantante de rap del transporte público, que están desacuerdo con el Gobierno de Iván Duque y que las protestas de hoy marcan el inicio de unas jornadas de desobediencia civil que serán históricas. Afirma que también fungió como facilitador de un acuerdo porque no hay violencia legítima y que "no quieren apagar fuego con fuego". Como este cantante de rap urbano hay varios jóvenes en el plantón. Otro, de camisa negra y pelo crespo, explica que salió a marchar porque no se va a quedar esperando en su casa a que las cosas pasen.Una mujer de unos 50 años y su hija adolescente también protestan contra el Gobierno. "Vinimos a defender nuestros derechos. Nuestros derechos a vivir dignamente, a que no nos jodan más con sus impuestos. El sueldo mínimo no nos alcanza para nada y sale a decir el ministro de Hacienda que una docena de huevos cuesta 1.800 pesos [50 centavos de dólar]. ¿Dónde cuestan eso?", sostiene la señora. La interrumpe la joven: "Yo protesto porque quiero un país con educación de calidad y gratuita, vengo a pedirle al ministro que me diga dónde está la tienda de los huevos de $1.800". ¿Qué prevé la reforma tributaria en Colombia?El Ejecutivo de Colombia ha propuesto una reforma tributaria que busca recaudar 24 billones de pesos (6.400 millones de dólares) a partir de una serie de medidas impopulares y controvertidas. Entre ellas están una sobretasa a la gasolina; gravar con IVA del 19 % los servicios públicos desde el estrato 4; gravar los servicios funerarios; autorización a las autoridades municipales para instaurar peajes dentro de las ciudades capitales; obligación de pagar renta a partir de 2,42 millones de pesos mensuales (669 dólares); incrementar al 43 % el porcentaje de productos de la canasta básica que pagan IVA.La propuesta del Gobierno de Colombia incendió el país. La primera reacción de indignación ciudadana se dio en redes sociales y medios de comunicación. La segunda fue el rechazo mayoritario de las fuerzas políticas con asiento en el Legislativo, y ahora, ya vamos en una masiva jornada de paro nacional de las principales ciudades del país, donde jóvenes, dirigentes políticos y centrales sindicales se han volcado a las calles para hacer sentir al presidente Iván Duque el descontento que produjo su propuesta.Al Gobierno de Duque también se le critica la situación de derechos humanos por la que atraviesa el país, pues cada semana se registra una nueva masacre o asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz o líderes sociales. Según cifras de la ONG Indepaz, en lo corrido de 2021 van 33 masacres que han dejado 119 víctimas mortales, y los asesinatos de 52 dirigentes populares y 22 excombatientes. De alguna manera, esta situación hace sentir la tesis de que el Gobierno y su partido, el Centro Democrático, han torpedeado la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC.La indignación se acrecentó luego de que la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, emitiera una decisión judicial prohibiendo las marchas con el argumento de que se pone en riesgo la salud de los manifestantes. La magistrada además conceptuó que no debe haber protestas ni aglomeraciones hasta que se alcance la denominada inmunidad del rebaño. La decisión fue tan controversial en términos judiciales como imprudente en términos políticos, pues los convocantes al paro la convirtieron en un nuevo incentivo para salir a la calle, con el argumento de que se estaba coartando el derecho a la protesta.Todos estos elementos se han venido acumulando para desatar la indignación popular contra un Gobierno que tiene el más bajo respaldo en las mediciones de opinión. La más reciente destaca que el 73% de los encuestados apoyan el paro nacional y que la desaprobación al presidente Iván Duque es del 63%. Con una economía en crisis, una situación de seguridad alarmante y un escenario preelectoral que sube de temperatura día tras día.

https://mundo.sputniknews.com/20210428/que-esta-pasando-en-colombia-multitudinarias-protestan-terminan-en-fuertes-enfrentamientos-1111705905.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Molano Jimeno https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1100433698_81:0:702:621_100x100_80_0_0_c55e1ec1d3bd462b95b3f87f661f50bc.jpg

Alfredo Molano Jimeno https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1100433698_81:0:702:621_100x100_80_0_0_c55e1ec1d3bd462b95b3f87f661f50bc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Molano Jimeno https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1100433698_81:0:702:621_100x100_80_0_0_c55e1ec1d3bd462b95b3f87f661f50bc.jpg

iván duque, reforma tributaria, paro, gobierno de colombia, manifestaciones de protesta, colombia, reportajes