En medio de paro nacional, Duque afirma que escuchará a "todos" para reforma tributaria

BOGOTÁ (Sputnik) — Iván Duque aseguró que su Gobierno escuchará "las posiciones de todos" para encontrar una solución al proyecto de reforma tributaria que... 28.04.2021

El "Gobierno aborda esta discusión para llegar a consensos y sin líneas rojas, donde nosotros, escuchando las posiciones de todos, podamos encontrar una solución y donde tengamos claro que en esta conversación debemos fijarnos objetivos", dijo Duque durante la conmemoración del primer aniversario del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Duque dejó entrever que no retirará el proyecto de reforma tributaria del Congreso, pese a que se lo han pedido varios sectores políticos y los manifestantes del paro, y aseguró que la iniciativa será modificada en algunos puntos para no afectar a la clase media.Para ello, precisó, se han dado lineamientos para no encarecer el costo de los alimentos en el país en medio de la coyuntura, aunque reconoció que también hay reparos que se deben escuchar de manera constructiva para que las medidas que se adopten de consenso lleven a que no se encarezcan los alimentos.Asimismo, señaló que en tercer lugar se deben tomar medidas que permitan aumentar y mejorar los ingresos asertivamente, "sin distorsionar que Colombia se mantenga como un destino para la inversión".Por último, recalcó que con estos lineamientos, enriquecidos por las posiciones de los distintos sectores, "se abre el camino para que en la conversación con el Congreso se construya el consenso alrededor del tema".Las declaraciones de Duque se dieron en el marco de un gran paro nacional que el Gobierno buscó persuadir para que no se realizara debido al tercer pico de la pandemia en el país, que mantiene la tasa de ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en el 81%.Sin embargo, la jornada se ha desarrollado en medio de fuertes actos de violencia y saqueos de almacenes en la ciudad de Cali (suroeste), lo que generó la militarización de algunos sectores y un toque de queda desde la tarde, mientras que en Bogotá se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, así como el bloqueo de vías.

