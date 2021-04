https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111742385.html

Es inminente el contagio comunitario de 2 variantes de COVID-19 en Ecuador

Es inminente el contagio comunitario de 2 variantes de COVID-19 en Ecuador

QUITO (Sputnik) — El director Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Ecuador, Esteban Arce, dijo que es inminente la declaración de... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T19:23+0000

2021-04-29T19:23+0000

2021-04-29T19:28+0000

la nueva cepa británica del coronavirus

américa latina

covid-19

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109129/84/1091298459_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_f2c56c85d3a591bfa05b95c9d43a81f5.jpg

"Al momento tenemos cinco casos de la variante brasileña brasileña con cerco epidemiológico (…) los casos tanto de esa variante como la del Reino Unido no poseen un nexo epidemiológico, por tanto, la declaración de contagio comunitario es eminente", dijo Arce en conferencia de prensa.Esas mutaciones son más letales, se propagan a mayor velocidad y afectan a grupos poblacionales más jóvenes.Un 80% de muestras de la variante británica ha sido procesado hasta el momento, pero aún no existe un detalle sobre el número de contagios.Los análisis se realizaron en laboratorios del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), en la Universidades San Francisco de Quito (USFQ) y en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en Guayaquil.En esta semana además se reportó la presencia de cinco casos de la nueva variante denominada C37 identificada en Perú y Chile.Al hacer un balance del primer fin de semana de confinamiento (del 23 al 26 de abril) aplicado en 16 de las 24 provincias del país suramericano para frenar el avance del COVID-19, Arce dijo que se redujo de 450 a 318 los pacientes a escala nacional que esperaban ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos.En las provincias de Esmeraldas (oeste), Carchi (norte), Cotopaxi (centro), Morona Santiago (este) y Sucumbíos (este) se evidencia un ligero impacto a la baja en las unidades UCI, aseguró.Sin embargo, en las provincias más afectadas por el virus como Pichincha (norte), Guayas (oeste), Manabí (oeste) y Cañar (sur) aún mantienen su capacidad sanitaria al límite.En la misma conferencia de prensa, el presidente del Comité de Operaciones Especiales (COE) nacional, Juan Zapata, instó a los ciudadanos a no desplazarse dentro del país en el feriado por el Día del Trabajo.El día de descanso se trasladó al viernes 30 de abril, de acuerdo con la Ley de Servicio Público (Losep) de Ecuador.El funcionario recalcó que los horarios de toque de queda y confinamiento se mantienen desde las 20:00 (01:00 GMT) locales del viernes hasta las 05:00 (10:00 GMT) del lunes.Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, Ecuador registra 377.662 casos positivos de COVID-19 confirmados con pruebas PCR, 13.356 fallecidos confirmados por el virus y 5.114 probables por la misma causa.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/aumentan-los-paises-de-las-americas-con-las-nuevas-cepas-de-covid-19-1110500583.html

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111429965.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la nueva cepa británica del coronavirus, covid-19, ecuador