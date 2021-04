https://mundo.sputniknews.com/20210428/8-celebridades-latinas-que-no-se-llaman-como-dicen-1111701430.html

8 celebridades latinas que no se llaman como dicen

8 celebridades latinas que no se llaman como dicen

En el mundo del arte, los seudónimos siempre han sido una alternativa para que los artistas puedan reinventarse hasta en su propio nombre. Así ha ocurrido en... 28.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

arte y cultura

El nombre de Louisa May Alcott es hoy mundialmente famoso por su famosísimo Mujercitas (1868). Sin embargo, antes de firmar con su nombre real, la autora estadounidense escribió múltiples relatos y novelas bajo el seudónimo A.M. Bernard, con el fin de protegerse ante las posibles críticas de los temas que solía tocar en sus obras, como el adulterio y el incesto. No fue la única mujer que utilizó iniciales ficticias o nombres masculinos para protegerse en el mundo de la fama: así lo hizo también Joanne Rowling, quien publicó la saga de Harry Potter con sus iniciales (J.K Rowling), porque temía que un nombre femenino pudiera dificultar la venta de sus libros. En 2013, Rowling publicó su primera novela policial, La llamada del cuco, firmada por Robert Galbraith, con el fin de evitar a la prensa luego de volverse mundialmente famosa. Aunque los seudónimos pueden utilizarse para protegerse, muchas veces pueden ser simplemente una oportunidad de expresión creativa o divertimento para los artistas. Por ello es que tantos los eligen, y los hay de todo tipo. En América Latina, el fenómeno también se ha extendido, pero tampoco es nuevo. Los verdaderos nombres de 8 celebridades latinasAunque muchos no lo saben, el poeta chileno Pablo Neruda no siempre se llamó así. Su nombre de nacimiento era Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, pero cuando empezó a escribir decidió firmar como Pablo Neruda, nombre que luego hizo legal.Si bien Neruda nunca lo explicó, se cree que tomó el nombre del escritor checo del siglo XIX Jan Neruda.Nicky Jam es uno de los cantantes de trap del momento. Aunque es estadounidense de nacimiento, está nacionalizado en Colombia. Su papá es de origen puertorriqueño y su mamá dominicana. Su verdadero nombre es Nick Rivera Caminero.Según ha contado en entrevistas, el apodo se lo dio un hombre en situación de calle, a modo de broma, y el artista lo incorporó como su nombre artístico. Con solo 20 años, la argentina Nicki Nicole canta, rapea y compone sus propias canciones. Su nombre artístico es un juego entre su apodo (Nicki) y su nombre de pila: su nombre real es Nicole Denise Cucco.Una de las caras más reconocidas de las telenovelas, la colombiana Natasha Klauss se hizo famosa por interpretar a Sara en Pasión de Gavilanes. Sus padres son uruguayos, pero sus abuelos vinieron de Lituania, lo que hace que su apellido paterno no fuera nada habitual para los hispanohablantes. Su nombre completo es Natasha Alejandra Rastapkevicius Arrondo, y Klauss es, en realidad, el segundo nombre de su hermano, que tomó prestado para crear su nombre artístico. El verdadero nombre del cantante colombiano Maluma es Juan Luis Londoño. Como quería tener un seudónimo apropiado para salir a la fama, decidió utilizar uno con las iniciales de sus familiares más cercanos: "Ma" por su mamá, llamada Marlli; "lu" por su papá, Luis; y "ma" por Manuela, su hermana. Oriundo de Puerto Rico, Bad Bunny fue el artista latino más escuchado de Spotify en 2020. Su nombre real es Benito Antonio Martinez Ocasio, pero eligió llamarse Bad Bunny ('Conejo malo' en español) por una foto de su infancia en la que está vestido de conejo y se ve molesto. En el mundo del reggaeton, el dúo puertorriqueño Wisin y Yandel es seguramente uno de los más conocidos. Aunque tienen trabajos solistas, los seudónimos de cada uno son especialmente conocidos por funcionar en dúo. El verdadero nombre de Wisin es Juan Luis Morera Luna y el de Yandel es Llandel Veguilla Malavé.

