¡No se nota la diferencia! Arte humano vs. arte robótico

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Un estudio publicado en la revista 'Empirical Studies of the Arts' revela que el arte hecho por la IA es... 25.02.2021, Sputnik Mundo

La inteligencia artificial ya es capaz de crear obras de cualquier estilo artístico, y no solo eso, también puede venderlas. En 2018, el estudio creativo Obvious vendió un retrato titulado Edmond de Belamy por $432.500; 20 veces más de lo que puede valer una obra de arte hecha por un humano en promedio. Inspirado por esa venta, Harsha Gangadharbatla, profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, decidió investigar si somos capaces de distinguir entre un cuadro creado por un ser humano y uno creado por inteligencia artificial. Durante la investigación, se usaron paisajes impresionistas de Tom Bailey y abstracciones geométricas de Steve Johnson. Por su parte, la computadora creó cuadros usando algoritmos de un solo artista. En el estudio participaron 200 personas y la mayoría no logró hacer la distinción. De hecho, muchos de los encuestados atribuyeron a la computadora las pinturas abstractas. Para crear el arte de la inteligencia artificial se usan algoritmos de aprendizaje que se entrenan analizando miles de imágenes de pinturas. Cuantas más imágenes se analicen, tanto más parecidas a las pinturas reales serán las obras creadas por la computadora. Sin embargo, este proceso de aprendizaje requiere cada vez menos de la participación de los humanos. Gangadharbatla se interesa en el rol del ser humano en la creación artística. El autor del estudio cree que no pasará mucho tiempo hasta que las computadoras puedan producir piezas que emocionen a las personas. Por lo tanto, se pregunta ¿qué significa ser humano?, teniendo en cuenta que la creatividad es la última frontera entre los humanos y la computadora, una frontera que parece estar borrándose. Mientras Gangadharbatla se hace estas preguntas, en el Museo del diseño de Londres, se anuncia la exhibición de los autorretratos de Ai-Da, el primer humanoide artista. Además, OpenAI va a lanzar DALL·E, una red neuronal capaz de crear imágenes basadas en descripciones escritas.

