Estrategia de Kamala Harris para yugular la migración de Centroamérica y el sur de México

La crisis transfronteriza ha alcanzado tintes dramáticos, en particular, en los dos Estados republicanos Texas y Arizona, fronterizos con el norte de México cuando los gobernadores republicanos y hasta el mismo Trump fustigan su pésimo manejo por la Administración Biden. ¿Buscan los demócratas alterar la recomposición demográfica en los estados republicanos de EEUU fronterizos con México? No es ningún secreto enunciar que la mayoría de los migrantes latinos cuando son legalizados tienden luego a votar por los Demócratas.Antes California, que fue un feudo republicano con dos expresidentes Nixon y Reagan, recompuso su ecuación demográfica con la pletórica llegada de migrantes mexicanos que hoy conforman su mayoría. ¿Podrá suceder lo mismo en Texas y Arizona?Sea lo que fuere, el gobernador republicano Doug Ducey de Arizona —superficie: 295.234 km2; PIB: más de 320.000 millones de dólares en 2020; habitantes 7,3 millones— declaró el "estado de emergencia" en la frontera donde desplegará un mínimo de 250 tropas de la Guardia Nacional y culpa a Biden del brote de "cruzamiento de ilegales".El otro estado republicano de Texas ya había desplegado alrededor de 500 tropas de la Guardia Nacional, pero su gobernador, Greg Abbott, no llegó a declarar el "estado de emergencia" como su homólogo y correligionario de Arizona.Según el portal pro demócrata The Hill, la polémica vicepresidenta Kamala Harris —quien no tuvo para nada un buen desempeño durante las primarias de su partido— opera "un nuevo abordaje para la región que lidiará con los desafíos creados por los gobiernos (sic) de Centroamérica" y con las causas por las que los ciudadanos del Triángulo Norte — Guatemala, Honduras, El Salvador— optan por emigrar a EEUU.Kamala Harris comentó a un grupo de "filántropos globales" que el tema subyacente debe "tener en cuenta las causas agudas (sic) y de raíz (sic) de la migración".Tales "fundaciones filantrópicas" traen sus dados muy cargados, como son The Open Society Foundations, que opera bajo la férula del polémico George Soros, Rockefeller Brothers Fund —de los archiconocidos banqueros Rockefeller—, la Ford Foundation, Foundation for a Just Society —agrupación pro feminista y pro LBGTQI— y The Seattle International Foundation— cuya estrategia esta centrada en Centroamérica y que por lo visto no ha sido nada eficiente. La agenda geopolítica de estas "fundaciones filantrópicas globales" no es nada inocente.No citan si asistieron "filántropos locales" de Centroamérica y el sur de México.Resalta que Kamala Harris opera un abordaje de "grupos filantrópicos globales" como su nuevo comando y control cuando tampoco se puede soslayar que George Soros es el arma preferida de fuego del Partido Demócrata para instrumentar los flujos y reflujos de políticas migratorias que al final beneficien su modelo de un único "gobierno global".En forma selectiva y anómala, para no decir discriminativa, Kamala Harris anunció su próxima reunión virtual únicamente a Guatemala con su presidente Alejandro Giammattei.Llama la atención que su enfoque primordial sea Guatemala antes que la gangrenada transfrontera de EEUU y México cuando sus expectativas de solución no son muy elevadas en el corto plazo.Se maneja que la charla virtual de Kamala Harris con el presidente de Guatemala es un preámbulo a su visita en junio a los otros dos países del Triángulo Norte. Aquí también asombra que Kamala Harris rehúse reunirse con el presidente hípernacionalista López Obrador, un sureño de México quien la ha invitado a visitar los tres estados fronterizos de México con Guatemala: Chiapas, Tabasco y Campeche.Según The Hill,"la migración del Triángulo Norte se debe a una amplia gama de razones que van desde la corrupción sistémica y la opresión política hasta la casi hambruna (sic) y las consecuencias de los huracanes tropicales". ¿Dónde queda entonces la corresponsabilidad y codependencia de EEUU desde el fétido operativo del Irán-Contras en Nicaragua y las múltiples deposiciones y golpes militares teledirigidos contra presidentes legítimamente elegidos que no obedecieron las instrucciones de Washington?En su 'visión de túnel', el Departamento de Estado tiene ya a un enviado especial para el Triángulo Norte: Ricardo Zúñiga, quien se ha dedicado más a ver la paja ajena en Centroamérica que la viga en los ojos de EEUU que ha dominado prácticamente la región.The Hill alega que las "consecuencias de los huracanes Eta e Iota que golpearon a Honduras y a su vecino Nicaragua con pocas semanas de diferencia el año pasado,se encuentran actualmente entre los principales (sic) conductores de la migración".¿Cómo explicar entonces que los migrantes de Nicaragua —superficie: 130,375km2; habitantes: 6,5 millones; PIB per cápita: 2.126.00 dólares —prefieren migrar al sur: a Costa Rica y hasta más lejos a Bolivia?Kamala Harris y su grupo han disecado la grave crisis migratoria con diferentes abordajes específicos en sus manifestaciones aguda y crónica.Las causas 'agudas' requieren de ayuda alimentaria y de reconstrucción poshuracanes que es "frecuentemente canalizada mediante grupos de ayuda internacionales y otras ONG". Aquí se detecta que EEUU elude a los Gobiernos legítimamente elegidos debido a lo que denostan como inmanejables "condiciones de corrupción y de ingobernabilidad".¿No estará buscando EEUU con este experimento centroamericano la eclosión de una nueva forma de gobierno paralelo mediante las ONG y sus "fundaciones filantrópicas globales"?Dan Restrepo, becario prominente del Center for American Progress, bastión de Bill y Hillary Clinton, desprecia sin tapujos a los países centroamericanos por "insostenibles casi por diseño (sic)",cuya característica común es que "un pequeño grupo de élites se benefician a expensas de la mayoría de la población". ¿Y no es acaso EEUU, con republicanos y demócratas por igual, quien ha permitido, cuando no ha impuesto, a tales oligarquías plutocráticas medievales?La grave crisis migratoria en la frontera de EEUU con México ya se internacionalizó. Curiosamente, no en la transfrontera de EEUU y México, sino más bien en lo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, en su Blog de Border Criminologies, enfoca a los controles fronterizos en Sudamérica (sic) y Centroamérica, con especial dedicatoria al "Sur Global" evitando la candente hoguera de Norteamérica.El grupo de Border Criminologies de la Universidad de Oxford se enfoca al Régimen de Control del Tránsito Mexicano (MTCR, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es "interceptar, detener y disuadir a los migrantes en tránsito a EEUU", lo cual ha creado una "frontera vertical" o "frontera arterial" con "múltiples ramificaciones e interacciones de actores estatales y no estatales".Lo más ominoso de estos 'estudios' con disfraz académico —que no resuelven nada de las poblaciones afectadas y los países devastados, y solo sirven para imponer las plataformas geopolíticas de las 'fundaciones filantrópicas globales' —es que la "política de inmigración en EEUU se ha extendido en todo el continente americano (sic)" cuando el "control fronterizo de EEUU empieza (sic) en la frontera sur (¡sic!) de México". ¿México se habrá quedado sin fronteras al norte y al sur por designio de EEUU?LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

