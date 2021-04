https://mundo.sputniknews.com/20210408/exodo-centroamericano-crece-a-niveles-historicos-y-pone-en-jaque-a-mexico-y-eeuu-1110956693.html

Éxodo centroamericano crece a niveles históricos y pone en jaque a México y EEUU

Víctor Flores García Ciudad de México, 8 abr (Sputnik).-

El tema fue abordado el 7 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, encargada por Joe Biden para "abordar las causas fundamentales de la migración desde los países del Triángulo Norte, (El Salvador, Guatemala y Honduras), que incluyen la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas".Los Gobiernos acordaron "contrarrestar el contrabando humano y la trata de personas", mientras Biden promete incrementar la asistencia humanitaria a esos países, con unos 4.000 millones de dólares.Desde enero al 25 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha detenido a 34.993 migrantes, un aumento de casi el 28% comparado al año pasado.A pesar de esa contención, solo en marzo de este año las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a casi 19.000 niñas y niños, que cruzaron solos la frontera norte mexicana.En total, la población migrante detenida en EEUU sumó a más de 171.000 personas, un récord mensual.Desafío históricoPero lamenta que en los países de tránsito y destino, esas personas "tampoco encuentran garantías al derecho a migrar y a ser protegidas", dijo la portavoz de la red que integran decenas de organizaciones especialistas en migración y asilo en ambos países.López Obrador insiste en su enfoque de reproducir el modelo de dos programas sociales mexicanos: "Sembrado Vida" para cultivar árboles frutales y maderables; y "Jóvenes Construyendo el Futuro", con becas para aprendices de talleres.Al explicar la propuesta que hizo a Harris y Biden, el gobernante insistió en que "se puede ofrecer a la gente trabajo, sembrando árboles, además que se mejora el medio ambiente".Vertiz afirma que los países centroamericanos no solo padecen pobreza y falta de trabajo, sino que sufren de mucha corrupción, opacidad, impunidad y falta de perspectiva de derechos humanos en sus políticas ante la violencia".Criminales al acechoLa especialista, que ha recorrido la ruta de la migración internacional durante varios años, señala que muchas veces esos planes multinacionales "dan continuidad a proyectos de despojo más amplios, culturalmente rechazados, porque los Estados los utilizan para apropiarse de tierras y recursos naturales".Los programas sociales mexicanos son percibidos por comunidades centroamericanas como ajenas a su propio contexto."Piensan que le imponen planes que no necesariamente son lo que necesitan ", explica la experta, con base en valoraciones de sus colegas en la región.El problema no solo es de pobreza "sino la inseguridad, el impacto del cambio climático, carencias de infraestructura adecuada para las comunidades inundadas por huracanes, destruidas por terremotos o devastadas por el corredor seco, por una sequía inédita que destruyó las tierras para cosechar".El enfoque asistencialista de los programas sociales no toma en cuenta que "repartir dinero en forma directa a las comunidades podría incluso ser perjudicial, porque el crimen organizado pueden convertir a los beneficiarios en blanco de extorsiones, ante la debilidad de la estructura gubernamental necesaria".La migración es, en realidad, la última carta para salvar la vida de familias enteras aterrorizadas, que prefieren emprender una aventura incierta.Dilema de la infanciaEn cuanto al combate al tráfico de menores, Vertiz señala que una migración "ordenada regular y segura" es imposible si continúa "una criminalización de los migrantes con énfasis en la seguridad nacional", y no está claro si los menores detenidos son canalizados al sistema de protección a la infancia.Los defensores de migrantes observan que los despliegues la Guardia Nacional y militares obliga a menores y familias a aventurare por rutas clandestinas riesgosas.El dilema es que no todos los niños son víctimas del tráfico de personas, como creen las autoridades.Aunque las detenciones de menores crecen en EEUU, las cifras oficiales mexicanas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas van a la baja, a pesar de los operativos.Las detenciones de niñas, niños y adolescentes presentados ante el INM mexicano en el bimestre enero-febrero fueron 5.048 en el años 2019; bajaron a 4.027 en 2020; y este año se redujeron a 1.742 menores. La mayoría pasó, y fue a estrellarse con agentes de EEUU.

