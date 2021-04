https://mundo.sputniknews.com/20210422/si-el-salvador-no-va-a-escazu-escazu-ira-a-los-salvadorenos-1111478987.html

Si El Salvador no va a Escazú, Escazú irá a los salvadoreños

Si El Salvador no va a Escazú, Escazú irá a los salvadoreños

SAN SALVADOR (Sputnik) — Ante la renuencia gubernamental a ratificar el Acuerdo de Escazú, el movimiento ambientalista de El Salvador decidió aplicar el viejo... 22.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-22T21:10+0000

2021-04-22T21:10+0000

2021-04-22T21:10+0000

transparencia

medio ambiente

américa latina

el salvador

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/1110518966_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_351dad0b83643125e051289657ace452.jpg

Dicha frase —enunciada por el filósofo inglés Francis Bacon y no por el profeta islámico, como muchos creen— inspira a quienes buscan, desde la sociedad civil, alternativas para generar conciencia ambiental y promover sostenibilidad en este país.César Artiga, vocero del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, aseguró a Sputnik que la transparencia no parece ser una prioridad para la actual administración, como tampoco la protección de los defensores de los derechos ambientales.En diálogo con Sputnik a propósito del Día Mundial de la Tierra, Artiga lamentó la decisión del presidente Nayib Bukele de mantenerse al margen de la iniciativa regional que entró en vigor este 22 de abril, con la ratificación de 12 naciones.El pasado 26 de septiembre venció el plazo para la ratificación de este convenio sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pactado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.Días antes, Bukele había adelantado que no firmaría tal ratificación por discrepancias con dos artículos, los cuales no precisó, pero que estarían relacionados con permisos ambientales a proyectos de desarrollo urbanístico.Según Artiga, tras la elaboración de un dictamen para adoptar una decisión informada, la Presidencia decidió no ratificar el Acuerdo, alegando que algunos de sus artículos atentaban contra el desarrollo del país.El Ejecutivo no precisó cuáles eran esos artículos, cerró todo diálogo con el Equipo y, sencillamente, dejó de hablar del asunto.Peligrosa flexibilidadEntre sus directrices, el Acuerdo de Escazú obliga a publicar los estudios de impacto ambiental y las características de los proyectos propuestos, así como garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente.Tales postulados chocan en El Salvador con una administración que flexibilizó los permisos ambientales, recortó el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y propició la realización de proyectos de desarrollo urbanístico en zonas protegidas.Para Artiga, todo pasa por los retrocesos en transparencia y acceso a la información en esta nación centroamericana, donde incluso los gastos relacionados con la pandemia de COVID-19 fueron declarados en reserva, para evitar su escrutinio.Llamado al diálogoEl tratado de marras entró en vigor gracias a la ratificación de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Haití, Granada, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Perú lo firmaron, pero no lo ratificaron, y países muy vulnerables al cambio climático, como Honduras y El Salvador, ni lo uno ni lo otro,Por lo pronto, los activistas educan a la ciudadanía en temas de derecho ambiental, y aporta insumos contendidos en el Acuerdo de Escazú, para de cierta manera llenar los vacíos legales que avalan la toma de decisiones que afectan al entorno.De acuerdo con Artiga, la meta es fortalecer la organización social y la defensa de los territorios para exigirle al Estado con criterio. En otras palabras, que el pueblo participe.

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111437150.html

https://mundo.sputniknews.com/20210422/cepal-presupuestos-ambientales-han-sido-sacrificados-ante-el-covid-19-1111477812.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/el-salvador-hace-combustion-1111185377.html

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

transparencia, medio ambiente, el salvador, opinión y análisis