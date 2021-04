https://mundo.sputniknews.com/20210421/putin-advierte-rusia-no-permitira-a-ningun-estado-cruzar-sus-lineas-rojas-1111425233.html

Putin advierte: Rusia no permitirá a ningún Estado cruzar sus líneas rojas

Putin advierte: Rusia no permitirá a ningún Estado cruzar sus líneas rojas

"Tenemos suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo, confianza en nosotros mismos y sentido común al tomar cualquier decisión, pero espero que a

2021-04-21T18:39+0000

2021-04-21T18:39+0000

2021-04-21T18:39+0000

vacuna contra coronavirus

occidente

asamblea federal de rusia

vladímir putin

el punto

política

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1111425911_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_31abcf1f57d11cce08e474cd5b4cca07.jpg

Putin advierte: Rusia no permitirá a ningún Estado cruzar sus líneas rojas Putin advierte: Rusia no permitirá a ningún Estado cruzar sus líneas rojas

"Tenemos suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo, confianza en nosotros mismos y sentido común al tomar cualquier decisión, pero espero que a nadie se le ocurra cruzar la línea roja en las relaciones con Rusia", subrayó el jefe del Kremlin "Será Rusia el que defina ese límite en cada caso concreto. Rusia tiene sus propios intereses que defendemos y defenderemos en el marco del derecho internacional, como lo hacen, de hecho, otros Estados del mundo". Putin presentó este 21 de abril su mensaje anual a la Asamblea Federal que aglutina a las dos Cámaras legislativas del país. El discurso, de 1 hora 18 minutos de duración, fue pronunciado en el salón central de exposiciones Manezh, ante la presencia de 435 periodistas acreditados e invitados.En su discurso, el mandatario hizo balance de la situación del país, trazó las principales líneas de la política interna y exterior y abordó la lucha contra la pandemia del coronavirus. Putin destacó que las armas modernas superarán el 88% durante el año en curso en la tríada nuclear de Rusia; los nuevos misiles hipersónicos Tsirkon se pondrán en servicio operacional en breve y a finales del 2022 serán puestos en servicio los misiles balísticos intercontinentales Sarmat. Los nuevos sistemas de misiles hipersónicos Avangard, así como los cañones láser Peresvet ya fueron puestos en servicio operacional, mientras el primer regimiento equipado con misiles balísticos intercontinentales pesados Sarmat entrará en servicio conforme al plan, a fines de 2022.El Sarmat (RS-28), que es capaz de alcanzar blancos tanto por el Polo Norte como por el Polo Sur superando los sistemas de defensa antimisiles, reemplazará al misil estratégico más pesado del mundo Voevoda.El presidente detalló además que el trabajo sobre los proyectos de armas modernas, en particular el primer submarino nuclear no tripulado Poseidón y el misil de crucero Burevéstnik, "avanza en plena conformidad con los planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia".En otro orden, Putin tras denunciar que no cesan los actos inamistosos contra Rusia por parte de Occidente, condenó los intentos de cambiar gobiernos por la fuerza como sucedió en Bielorrusia, Ucrania o Venezuela.El jefe de Estado ruso agradeció el gran trabajo de sus compatriotas durante la pandemia del coronavirus y resaltó que Rusia debe tener un escudo fiable en el ámbito de seguridad epidemiológica. “Nuestros científicos lograron un gran avance, y ahora Rusia tiene tres vacunas confiables contra el coronavirus. Estos y otros logros son una encarnación directa del creciente potencial científico y tecnológico de Rusia", concluyó el jefe del KremlinEl analista argentino Tomás Muñoz, aplaudió que durante su pronunciación, el presidente Putin, haya manifestado la importancia del sector médico como parte de su política exterior, es decir, la elaboración, culminación y exportación de tres exitosas vacunas que han llegado a diferentes partes del mundo.Para el analista mexicano Carlos Martinez, el presidente Putin en su discurso reiteró que "Rusia sigue en un camino protagónico para la producción de vacunas frente a un sistema económico mundial muy complejo: en el que Rusia con su estratégia en salud logrará un posicionamiento muy importante"."Ahora atacar el tema de salud es lo más importante y, Rusia está teniendo atentados después de tener diferentes producciones de vacunas frente el mundo y buscan quitarlo de un mapa completamente económico con política internacional", afirmó el experto.Estos y otros temas en El Punto.

https://mundo.sputniknews.com/20210411/rusia-desarrolla-su-cuarta-vacuna-contra-el-covid-19-1111027504.html

https://mundo.sputniknews.com/20210413/el-ministerio-de-defensa-de-rusia-muestra-unos-aparatos-espaciales-unicos-1111071074.html

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111358224.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, occidente, asamblea federal de rusia, vladímir putin, política, rusia