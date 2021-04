https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111406690.html

Putin condena intentos de golpe de estado como en Bielorrusia, Ucrania o Venezuela

"Se puede tener cualquier opinión sobre, por ejemplo, el expresidente de Ucrania [Víctor] Yanukóvich o [presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro (...) tener

"Se puede tener cualquier opinión sobre, por ejemplo, el expresidente de Ucrania [Víctor] Yanukóvich o [presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro (...) tener cualquier punto de vista sobre el presidente de Bielorrusia, [Alexandr] Lukashenko, pero la práctica de organizar golpes de Estado, planes de asesinatos políticos, incluidos los de funcionarios de alto rango, superan todos los límites", dijo Putin."Me refiero a los hechos recientemente conocidos de un intento directo de organizar un golpe de Estado en Bielorrusia y asesinato del presidente de este país", dijo Putin.El mandatario también condenó la ausencia de una reacción de Occidente ante estos hechos."Es característico que incluso acciones tan flagrantes no sean condenadas por el llamado Occidente colectivo, nadie parece darse cuenta de esto, todos fingen que no pasa nada en absoluto", subrayó.Al mismo tiempo destacó que nadie piensa en posible número de víctimas si en Bielorrusia se hubiera producido un golpe de Estado."¿Y qué hubiese pasado si se hubiera llevado a cabo un intento de golpe de Estado en Bielorrusia? (...) ¿Cuántas personas hubieran resultado heridas y cómo se desarrollaría el destino de Bielorrusia en general? Nadie piensa en eso, igual que nadie pensó en el destino de Ucrania cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en este país", puntualizó Putin. En cuanto al tratamiento de Rusia por parte de Occidente, denunció que no cesan los actos inamistosos contra Rusia y añadió que para algunos países los intentos de atacar a Rusia se han convertido en un nuevo deporte.Al mismo tiempo, subrayó que Rusia no responde a los actos inamistosos de algunos países porque quiere mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional.

